BTS ‘낫 투데이’ 뮤비, 6억뷰 돌파…통산 14번째

사진=빅히트

23일 빅히트 뮤직에 따르면 지난 2017년 2월 방탄소년단이 발표한 ‘윙스 외전 : 유 네버 워크 얼론’(WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE)의 수록곡 ‘낫 투데이’(Not Today) 뮤직비디오의 유튜브 조회 수가 11월 23일 오전 9시 10분께 6억 건을 돌파했다.이로써 방탄소년단은 통산 14번째 6억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.동시대를 살아가는 청춘들에게 함께 행동하자는 메시지를 담은 이 곡은 방탄소년단 특유의 강렬하고 에너제틱한 사운드가 돋보인다. 뮤직비디오는 멤버들의 절도 있고 파워풀한 안무, 수십여 명의 댄서들이 함께한 칼군무로 전 세계적인 사랑을 받았다.한편 방탄소년단은 ‘낫 투데이’를 포함해 총 39편의 억 단위 조회 수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 18억 뷰의 ‘다이너마이트’(Dynamite), ‘작은 것들을 위한 시’ (Boy With Luv) (Feat. Halsey), 16억 뷰의 ‘DNA’, 14억 뷰의 ‘마이크 드롭’(MIC Drop (Steve Aoki Remix)), 13억 뷰의 ‘아이돌’(IDOL), ‘페이크 러브’(FAKE LOVE) 등이 있다.(서울=뉴스1)