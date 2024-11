스트레이 키즈, 자유로운 힙합 에너지…힙테이프 ‘합’ 포토

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

스트레이 키즈는 오는 12월 13일 오후 2시 새로운 형식의 앨범 스키즈합 힙테이프(SKZHOP HIPTAPE) ‘합 (HOP)’과 타이틀곡 ‘워킨 온 워터’(Walkin On Water)를 발매한다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 20일 오후 11시 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 힙한 카리스마를 살린 유닛 및 단체 티저 포토를 선보였다.사진은 그룹 고유의 매력을 더해 전통 크루 남사당패를 재해석한 콘셉트로 눈길을 끌었다. 이미지 속 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔은 자신감 넘치는 애티튜드와 강인한 눈빛으로 시선을 압도했다. 볼드한 액세서리, 립 피어싱, 블랙 앤 화이트 포인트의 시크하고 트렌디한 스타일링이 한옥 고유의 멋과 어우러져 이색적인 분위기를 자아냈다.신보에는 타이틀곡 ‘워킨 온 워터’를 필두로 ‘바운스 백’(Bounce Back), ‘유 (U) (Feat. 타블로)’, ‘워킨 온 워터 (힙 버전)’과 월드투어 ‘도미네이트’(dominATE) 각 멤버 솔로 스테이지에서스테이지에서 보여준 ‘레일웨이’(Railway)(방찬), ‘언페어’(Unfair)(필릭스), ‘할루시네이션’(HALLUCINATION)(아이엔), ‘유스’(Youth)(리노), ‘소 굿’(So Good) (현진), ‘울트라’(ULTRA)(창빈), ‘홀드 마이 핸드’(Hold my hand)(한), ‘그렇게, 천천히, 우리’(승민)이 보너스 트랙으로 자리한다. 방찬, 창빈, 한으로 구성된 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)를 중심으로 멤버 전원이 크레디트에 이름을 수놓았다.한편 오는 2025년 2월 2일(현지시간) 개최되는 제67회 그래미 어워즈의 ‘베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어’(Best Compilation Soundtrack For Visual Media) 부문에 스트레이 키즈의 ‘슬래시’(SLASH)가 수록된 영화 ‘데드풀과 울버린’ 사운드트랙 앨범이 후보에 올랐다.(서울=뉴스1)