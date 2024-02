트와이스 ‘셋 미 프리’도 넘겼다…24번째 억대 뮤비

K팝 간판 걸그룹 ‘트와이스’가 히트곡 ‘셋 미 프리(SET ME FREE’)로 억대 뮤직비디오를 추가했다.27일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 트와이스가 작년 3월10일 선보인 미니 12집 ‘레디 투 비(READY TO BE)’ 타이틀곡 ‘셋 미 프리(SET ME FREE)’ 뮤직비디오가 전날 오전 유튜브 조회 수 1억 회를 달성했다.이로써 트와이스는 데뷔곡 ‘우아하게’부터 ‘셋 미 프리’까지 18편의 활동곡, 4편의 일본 발표곡과 영어 싱글 ‘더 필즈(The Feels)’, ‘문라이트 선라이즈(MOONLIGHT SUNRISE)’까지 총 24편의 뮤직비디오를 억대 조회 수 반열에 올렸다. 전 세계 여성 그룹 중 ‘1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유’ 타이틀을 수성하면서 기록을 경신했다.‘셋 미 프리’는 진정한 자신의 모습을 일깨운 사랑을 깨닫고 ‘이 감정을 지키기 위해서라면 모든 것을 내걸겠다’고 노래했다. 뮤직비디오는 화려한 세트 속에 유려한 퍼포먼스를 담았다.한편, 트와이스는 지난 23일 미니 13집 ‘위드 유-스(With YOU-th)’를 발매했다. 전날 누적 기준 미국, 일본, 멕시코 등 전 세계 25개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지했다. 3월9일 자 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 정상 등극이 유력하다. 오는 3월16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 월드 투어 ‘레디 투 비’를 이어간다.[서울=뉴시스]