그룹 ‘어반자카파’ 멤버 조현아가 배우 류준열과 의외의 친분을 과시했다.조현아는 15일 자신의 소셜미디어에 “류준열 사진전”이라는 글과 함께 사진을 공개했다. 류준열 사진전에 참석한 조현아는 류준열과 함께 인증 사진을 남겼다.앞서 류준열은 지난 10일부터 서울 마포구 KT&G 상상마당 홍대 갤러리에서 개인전 ‘어 윈드 런스 스로우 잇 앤드 오더 스토리즈(A Wind Runs Through It and Other Stories)’를 열었다. 갤러리 측에 따르면, 성장과정은 평범했으나 청소년기를 지난 후 여러 아르바이트와 직업을 경험하며 치열하게 살아온 류준열은 ‘나 다운’ 시선으로 세상의 조화로움과 아름다움을 사진전 작품에 담았다.한편 류준열은 최근 그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 혜리와 7년 공개 열애 끝에 결별했다. 류준열은 내년 1월 영화 ‘외계+인 2부’로 관객들과 만날 예정이다.[서울=뉴시스]