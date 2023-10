그룹 ‘틴탑’이 대만에서 단독 콘서트를 연다.21일 소속사 티오피미디어에 따르면, 틴탑은 이날 대만 제프 뉴 타이베이(ZEPP NEW TAIPEI)에서 ‘2023 틴탑 콘서트 인 타이완 위고 락잇 드랍잇 탑잇 헤이 돈 스탑잇 팝잇 라이브(2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN we gonna rock it drop it top it hey don’t stop it pop it LIVE)‘를 연다.틴탑의 대만 콘서트는 2019년 12월 이후 약 4년 만이다. 이번 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진을 기록했다.틴탑은 헬로라이브를 통해 온라인 유료 생중계도 진행한다. 앞서 틴탑은 두 차례의 국내 콘서트를 성공적으로 이끈 바 있다. 특히 지난 7~8일 열린 공연은 한국은 물론 네덜란드, 스위스, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 온두라스, 캐나다, 프랑스 등 총 31개국에서 실시간으로 시청해 글로벌한 파워를 실감케 했다.[서울=뉴시스]