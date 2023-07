트와이스, 美 모닝쇼 ‘NBC 투데이’ 출연…“K팝의 여왕” 소개

그룹 ‘트와이스’가 K팝 걸그룹 최초로 미국 현지 유명 모닝쇼 ‘NBC 투데이’에 출연했다.트와이스는 지난 5일(이하 현지시간) 뉴욕의 랜드마크인 록펠러 센터 플라자에서 생방송으로 진행된 미국 NBC 대표 모닝쇼 NBC 투데이의 ‘시티 콘서트 시리즈 온 투데이’에서 무대를 펼쳤다.앵커 크레이그 멜빈은 트와이스를 “역사를 만드는 K팝의 여왕”이라고 소개했다. 트와이스는 지난 3월 발매해 ‘빌보드 200’ 2위를 차지한 미니 12집 ‘레디 투 비(READY TO BE)’ 타이틀곡 ‘셋 미 프리(SET ME FREE)’ 영어 버전, 빌보드 ‘핫 100’ 통산 두 번째 진입에 성공한 영어 싱글 ‘문라이트 선라이즈(MOONLIGHT SUNRISE)’를 밴드 버전으로 편곡해 선보였다. 여기에 여름과 어울리는 ‘알콜-프리(Alcohol-Free)’ 퍼포먼스로 호응을 얻었다.이날 무대를 통해 트와이스의 글로벌 인기를 가늠할 수 있었다. 록펠러 센터 플라자에는 전날부터 트와이스를 보기 위해 대기 행렬이 이어지고 인산인해를 이뤘다는 후문이다.한편 트와이스는 다섯 번째 월드투어 ‘레디 투 비(READY TO BE)’의 일환으로 오는 6일 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 단독 콘서트를 개최한다. 이들은 지난 6월 로스앤젤레스 소파이 스타디움을 전석 매진시킨 바 있다. 이로써 이들은 전 세계 여성 그룹 사상 처음으로 미국에서 가장 큰 스타디움 공연장 두 곳에 입성하게 됐다.[서울=뉴시스]