슈가 ‘디-데이’, 美 빌보드200 2위…‘해금’ 핫100 58위

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 슈가(30·민윤기)가 첫 솔로 앨범 ‘디-데이(D-DAY)’로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 K팝 솔로 가수 최고 성적과 동등한 기록을 세웠다.1일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 6일자 차트 예고 기사에 따르면, 슈가가 어거스트 디(Agust D)라는 솔로 활동명으로 지난달 21일 발매한 ‘디-데이’는 14만장 상당의 판매량으로 ‘빌보드 200’에서 2위로 데뷔했다.방탄소년단 팀 동료인 지민이 지난달 8일 자 ‘빌보드 200’에서 첫 솔로 앨범 ‘페이스(FACE)’로 거둔 성적과 같다.방탄소년단을 비롯 해당 차트에서 1위를 차지한 K팝 팀은 다섯 팀인데 슈가와 지민은 K팝 솔로 중 가장 높은 성적을 거뒀다. 그간 해당 차트에서 지민 이전에 가장 높은 순위를 기록한 K팝 솔로는 이들의 팀 동료인 RM이 ‘인디고(Indigo)’로 차지한 3위였다. 방탄소년단 멤버 중 세 명이 ‘빌보드 200’ 톱10을 기록한 셈이다.트와이스 멤버 나연의 솔로 미니 1집 ‘아이엠 나연(IM NAYEON)’이 7위로 이들의 뒤를 따르고 있다. 앞서 슈가는 2020년 발매한 믹스테이프 ‘D-2’로 해당 차트에서 11위를 차지한 적이 있다. 그간 방탄소년단 멤버들은 솔로로 여러 번 ‘빌보드 200’에 진입했다. RM은 ‘인디고’ 외에 2018년 10월 발매한 ‘모노.(mono.)’로 26위를 차지했다. 제이홉의 첫 솔로 정규 음반 ‘잭 인 더 박스(Jack In The Box)’와 믹스테이프 ‘호프 월드(Hope World)’가 각각 17위와 38위를 차지했다.팀으로서 ‘빌보드 200’ 2위를 차지한 K팝 팀도 여럿이다. 슈퍼엠, 블랙핑크, 트와이스다. 이 중 슈퍼엠과 블랙핑크는 1위 앨범도 가지고 있다. 방탄소년단은 해당 차트에 팀으로서 6개의 앨범을 정상에 올렸다.‘빌보드 200’ 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다. ‘디-데이’의 SEA 유닛은 12만5000장, TEA 유닛은 5500장 등이다.이와 함께 슈가의 ‘디-데이’ 타이틀곡 ‘해금’은 이번 주 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 58위로 데뷔했다. 이로써 슈가는 ‘핫100’에 솔로로서 네 번째 진입했다.앞서 슈가는 ‘D-2’의 타이틀곡 ‘대취타(Daechwita)’로 76위, 피처링으로 참여한 고(故) 미국 래퍼 주스 월드(Juice WRLD)의 앨범 ‘파이팅 데몬스(Fighting Demons)’ 수록곡 ‘걸 오브 마이 드림스’로 29위, 싸이와 협업한 ‘댓 댓(That That)’으로 80위에 올랐다.한편 미국 컨트리 스타 모건 월렌의 앨범 ‘원 싱 앳 어 타임(One Thing At A Time)’이 이번 주에도 ‘빌보드 200’ 정상을 차지했다. 14만9000장 상당의 판매량으로 슈가 ‘디-데이’와는 불과 9000장 상당 차이다. ‘원 싱 앳 어 타임’은 8주 연속 1위에 올랐다. 이 음반의 타이틀곡 ‘라스트 나이트’가 ‘핫100’에서도 1위에 올랐다.[서울=뉴시스]