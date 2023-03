지민, 美 빌보드 ‘핫100’ 30위 랭크…BTS 솔로곡 중 최고 순위

지민

그룹 방탄소년단의 지민이 미국 빌보드 메인 차트인 ‘핫100’에서 30위에 랭크됐다. 방탄소년단이 다른 아티스트와 협업하지 않은 솔로곡 중 가장 높은 순위다.빌보드 차트는 28일(한국 시간) 공식 트위터를 통해 지민이 지난 17일 발매한 첫 솔로 앨범의 선공개곡 ‘셋 미 프리 파트.2’가 이번주 핫100 차트(4월1일차)에 30위로 진입한다고 밝혔다. 다른 아티스트와 협업하지 않은 방탄소년단 솔로곡 중에서는 가장 높은 순위라 의미있다.이로써 지민은 그룹 빅뱅 태양과 함께 한 곡 ‘바이브’(최고 순위 76위)에 이어 솔로 곡으로는 두번째로 핫100 차트에 이름을 올리게 됐다.지민은 방탄소년단 솔로곡 중에서는 14번째로 핫100 차트에 이름을 올리게 됐다. 앞서 제이홉의 ‘치킨 누들 수프’(Chicken Noodle Soup) ‘모어’(More) ‘아르손’(Arson) ‘온 더 스트리트’(On The Street), 슈가의 ‘대취타’ ‘걸스 오브 마이 드림스’(Girl of My Dreams) ‘댓댓’(That That), 뷔의 ‘크리스마스 트리’(Christmas Tree), 정국의 ‘스테이 얼라이브’(Stay Alive) ‘레프트 앤드 라이트’(Left And Right), 진의 ‘디 애스트로넛’(The Astronaut), RM의 ‘와일드 플라워’(Wild Flower)가 핫100에 진입한 바 있다.‘셋 미 프리 파트2’는 내면의 아픔과 슬픔, 공허함 등 다양한 감정을 떨치고 자유롭게 나아가겠다는 의지가 담긴 힙합 장르의 곡이다. 강렬한 브라스와 드럼라인이 곡의 메시지를 선명하게 끌어올리고, 오케스트라 사운드와 합창(Choir) 사운드가 웅장한 분위기를 극대화한다.‘셋 미 프리 파트2’가 수록된 솔로 앨범 ‘페이스’는 지난 24일 공개됐다.(서울=뉴스1)