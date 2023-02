‘4세대 걸그룹’ 트라이비 “스스로의 ‘커리어 하이’ 만들어 가고파”

그룹 트라이비(TRI.BE)의 현빈(왼쪽부터)과 켈리, 송선, 지아, 미레, 소은이 14일 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 두 번째 미니 앨범 ‘웨이(W.A.Y)’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘위 아 영’ 무대를 선보이고 있다. 2023.2.14/뉴스1 ⓒ News1



트라이비가 성적에 연연하기 보다는 스스로의 ‘커리어 하이’를 만들어 가고 싶다고 말했다.14일 오후 서울 강남구 선릉로 일지아트홀에서 열린 두 번째 미니앨범 ‘웨이’(W.A.Y) 발매 기념 쇼케이스에서 멤버들은 4세대 걸그룹으로서 활동에 임하는 각오를 전했다.소은은 “다양한 장르를 시도하는 걸 좋아하는데, 그것을 두려워하지 않고 음악으로 대중에게 용기를 주고 ‘얘네는 불가능한 게 없는 아이돌’이라는 걸 심어주고 싶다”라고 말했다. 이어 지아는 “스스로의 ‘커리어 하이’를 찍고 싶다”라고 덧붙였다.‘웨이’는 트라이비의 새로운 시작을 알리는 의미로, 정식 발매 전부터 한 세기에서 다른 세기로 넘어가는 밀레니엄 시대의 콘셉트로 많은 이들의 눈길을 끌었다. 이번 앨범은 남녀노소 누구에게나 있던 새로운 순간, 실패의 두려움보다는 자신감 넘쳤던 당당한 ‘나’와 ‘우리’의 모습을 트라이비의 시선으로 솔직하고 발칙하게 담아냈다.앨범에는 타이틀곡 ‘위 아 영’(WE ARE YOUNG)을 비롯해 ‘스테이 투게더’(STAY TOGETHER), ‘위치’(WITCH), ‘원더랜드’(WONDERLAND), 지난 EP 타이틀곡 오리지널 버전 ‘우주로’(WOULD YOU RUN) ORIGINAL VER.까지 다양한 장르의 5트랙이 수록됐다.신곡 ‘위 아 영’은 2000년대 유행했던 업비트 스타일을 무게감 있고 간결한 드럼과 모핑(Morphing) 된 바이닐(Vinyl) 사운드로 잘 어우러낸 테크노 팝(Techno Pop) 장르로 재해석 한 곡이다. ‘뭐 어쩌라고? 너무 구속하지 마! 우린 아직 어리거든!’의 메시지의 자기애적 노랫말을 통해 지친 현실에서 소리치고 싶은 속 마음을 표현했다.이번 앨범 역시 전작들에 이어 최정상 프로듀서 신사동호랭이와 EXID 엘리가 전반적인 프로듀싱에 참여해 완성도를 높였다. 그뿐만 아니라 타이틀곡 ‘위 아 영’에는 댄스 크루 원밀리언 수석 안무가 리아킴이 참여해 고퀄리티 퍼포먼스를 완성했다. 수록곡 ‘위치’는 트라이비 멤버들이 직접 안무를 제작, 한 단계 성장한 음악성을 재차 입증했다.한편 트라이비는 14일 오후 6시 두 번째 미니앨범 ‘웨이’로 컴백한다.(서울=뉴스1)