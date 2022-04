빅뱅 ‘봄여름가을겨울’, 美 빌보드 글로벌 차트 3위

빅뱅/YG엔터테인먼트 제공 © 뉴스1

그룹 빅뱅의 신곡 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’이 3일 반나절치 집계만으로 미국 빌보드 주요 차트 최상위권에 진입하는 괄목할 만한 성과를 거뒀다.빅뱅의 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’은 11일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 글로벌 (Billboard Global Excl. U.S) 최신 차트서 3위를 기록했다.아울러 미국을 포함해 순위를 매기는 빌보드 글로벌 200 (Billboard Global 200) 차트서는 9위를 차지, 주류 팝 시장서도 폭넓은 인기를 얻고 있음을 증명했다.두 차트는 세계 200여 지역에서 수집된 스트리밍과 음원 판매량(다운로드)을 토대로 한다. 미국 빌보드가 대중음악 시장 트렌드를 반영해 새롭게 만든 기준이어서 글로벌 메인 차트 중 하나로 자리매김 중이다.미국 빌보드는 빅뱅의 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’이 이번 차트 집계 기간(2022.04.02~2022.04.08) 동안 전 세계적으로 3400만 스트리밍과 2만 9700 판매량(다운로드)을 기록했다고 설명했다.‘봄여름가을겨울 (Still Life)’은 빅뱅의 지난 날에 대한 단상과 고민, 그리고 현재와 미래를 함축적으로 표현한 곡이다.아름다운 멜로디와 시적 은유가 깃든 노랫말, 그 안에 담긴 진정성 가득한 서사가 우리 모두의 청춘을 되돌아보게 하며 전 세계 음악팬들의 공감을 얻고 있다.이 노래는 지난 5일 0시 발매 첫날 아이튠즈 33개 지역서 1위를 차지하며 월드 와이드 차트 정상에 올랐고 중국과 일본의 최대 음원 사이트인 QQ뮤직, 라인뮤직 실시간 차트를 휩쓴 바 있다.국내에서는 멜론 톱100 24Hits를 비롯해 플로, 지니, 벅스, 바이브 등 모든 주요 음원 차트서 8일째 정상을 지키고 있다.(서울=뉴스1)