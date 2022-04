빅뱅, 국내 차트 3일째 1위…스포티파이서도 급상승

빅뱅/YG엔터테인먼트 제공 © 뉴스1

그룹 빅뱅이 국내 주요 음원 차트 정상을 3일째 휩쓸고 있다.빅뱅 디지털 싱글 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’은 7일 오전 9시 기준 멜론 톱100을 비롯해 지니, 벅스, 바이브, 플로 등 실시간 차트 1위를 굳건히 지키고 있다.4월 5일 0시 음원을 발표한 지 반나절 여 만에 모든 차트를 집어삼킨 이번 신곡은 단 한 차례의 흔들림 없이 1위 자리를 지키고 있으며, 음원 이용자 수 역시 압도적이다.‘봄여름가을겨울 (Still Life)’은 이제 한국, 중국, 일본을 넘어 글로벌 주요 차트에서도 상승세다. 발매 첫날 스포티파이 글로벌 차트에 115위로 진입했던 이 곡은 지난 6일 하루만에 무려 94계단이 오른 21위에 안착했다.YG 측은 “이들 비활동기 동안 세계 음악 시장 트렌드 변화를 이끌어 온 한 축이 스포티파이인 점을 떠올리면 의미 있다”라며 “시적 은유가 많은 한국어 곡라 해외 팬들에게는 노랫말이 지닌 메시지의 울림이 크지 않을 수 있음에도 빅뱅의 진정성이 음악 자체에 고스란히 묻어나 전달된다는 반응”이라고 자평했다.빅뱅은 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’을 통해 속절없이 피고 지는 세상의 순환을 노래했다. 또 지난 날들의 단상과 고민, 미래에 대한 희망을 표현했다. 도입부부터 귀가 전율할 만큼 무겁게 울리는 태양의 그루브한 음색, 대성의 힘있는 가창, 지드래곤과 탑 특유의 감각적인 래핑이 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’의 탄탄한 서사와 감성을 배가하며 호평받고 있다.(서울=뉴스1)