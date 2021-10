밴드 ‘데이식스(DAY6)’ 원필이 연기자로서 활동 영역을 넓힌다.27일 소속사 JYP엔터는 원필이 웹드라마 ‘일진에게 반했을 때(원작 데이세븐)’ 시즌 3의 도예석 역을 맡았다고 밝혔다.웹드라마 ‘일진에게 반했을 때’는 오는 2022년 1월 유튜브 채널 콬TV에서 첫 방송된다. 도예석은 똑똑하고 성격도 좋은 복학생으로, 밝은 겉모습과 달리 내면에 상처가 많은 캐릭터다.앞서 원필은 지난 5월 뮤지컬 ‘태양의 노래’에서 하람 역을 맡아 처음 극 연기에 도전했다. 하람의 긍정적이고 유쾌한 성격을 원필 본인의 따뜻한 음색으로 소화해 극의 몰입도를 높였다는 평을 받았다.한편, 밴드 데이식스 멤버 원필은 지난 2015년 9월 앨범 ‘더 데이(The Day)’로 데뷔했다. 지난 4월 미니 7집 ‘더 북 오브 어스: 네겐트로피-카오스 스왈로드 업 인 러브(The Book of Us:Negentropy-Chaos swallowed up in love)’, 7월 그룹 첫 유닛 ‘이븐 오브 데이(Even of Day)’의 미니 2집 ‘라이트 쓰루 미(Right Through Me)’를 발매했다.원필은 작사, 작곡은 물론 악기 연주와 보컬까지 겸해 데이식스의 ‘믿.듣.데(믿고 듣는 데이식스)’의 명성을 쌓는데 일조했다.[서울=뉴시스]