CIX, 정규 1집 초동 11만장 돌파…자체 최고 기록

C9엔터테인먼트 © 뉴스1

그룹 CIX(씨아이엑스)가 커리어 하이 행보를 이어가고 있다.24일 소속사 C9엔터테인먼트는 “CIX의 첫 번째 정규앨범 ‘오케이 프롤로그 : 비 오케이’(‘OK’ Prologue : Be OK) 초동 판매량이 11만 장을 돌파했다”라고 밝혔다.이는 지난 2월 발매한 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. ‘안녕, 낯선 꿈’(4th EP Album HELLO Chapter Ø. ‘Hello, Strange Dream’) 초동 판매량인 3만2819장을 훌쩍 뛰어넘는 수치로, CIX는 이번 앨범을 통해 자체 최고 기록을 경신했다.특히 CIX는 마마무, 골든차일드, 에이티즈와 더불어 상장된 대형 기획사들을 제외한 그룹 중 초동 판매량 11만 장을 넘긴 그룹에 이름을 올리며 의미있는 기록을 써내려가고 있다.그뿐만 아니라 CIX는 지난 17일 신보 발매와 동시에 벅스 실시간 음원 차트 1위 및 줄 세우기에 성공했으며, 이스라엘, 필리핀, 태국, 베트남, 터키, 인도네시아 등 다수 해외 지역 아이튠즈 앨범 차트 및 톱 송 차트에서 상위권을 기록했다. 타이틀곡 ‘웨이브’(WAVE) 뮤직비디오는 공개 3일 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.CIX가 데뷔 2년 만에 선보인 첫 정규앨범 ‘오케이 프롤로그 : 비 오케이’는 ‘오케이’(OK) 시리즈의 프롤로그로써 앞으로 이어질 시리즈의 핵심 키워드인 ‘청춘’과 ‘죄’, ‘구원’에 관한 전반적인 내용을 다룬다. ‘웨이브’는 거센 운명의 파도를 넘어 우리만의 속도로 함께 나아가겠다는 의지를 표현했다.한편 CIX는 각종 음악 방송 출연 및 다채로운 콘텐츠를 통해 활발한 컴백 활동을 이어갈 예정이다.(서울=뉴스1)