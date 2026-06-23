오픈베이스, ‘AI Discovery 2026’ 세미나 개최… AI 인프라·보안 전략 공유

오픈베이스가 지난 18일 서울 양재 엘타워에서 ‘Openbase AI Discovery 2026’ 세미나를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 ‘인프라에서 보안까지, AI 시대 핵심 전략’을 주제로 열렸다. 생성형 AI 확산에 따라 기업들이 겪고 있는 인프라 구축과 데이터 보호, 보안 문제에 대한 대응 방안을 공유하기 위해 마련됐다.
행사는 황철이 오픈베이스 대표의 환영사로 시작됐다. 황 대표는 “기업의 AI 도입이 단순한 기술 적용을 넘어 보안과 인프라를 기반으로 지속 가능한 성장으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
이어 백기욱 상무가 ‘AI Everywhere: 하이브리드 인프라와 보안 통합 전략’을 주제로 기조연설을 진행했다.
세미나에는 VMware by Broadcom, Veeam, Zscaler, Illumio 등 글로벌 IT 인프라·보안 기업도 참여했다. 각 기업은 프라이빗 클라우드 비용 최적화, AI 시대 데이터 백업 및 복구, 제로 트러스트 보안 체계, 마이크로세그멘테이션 기반 보안 전략 등을 소개했다.
오픈베이스는 이번 행사를 통해 AI 도입 과정에서 요구되는 인프라와 보안 전략을 공유하고, 글로벌 파트너사와의 협력을 강화할 계획이다. 특히 기업들의 주요 관심사로 떠오른 보안 강화와 랜섬웨어 대응 역량 확대에 집중한다는 방침이다.
오픈베이스 관계자는 “온프레미스와 클라우드를 아우르는 통합 인프라 역량을 바탕으로 기업들의 AI 도입 과정에서 발생하는 복잡성을 해소하고 디지털 전환을 지원하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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