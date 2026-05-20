스타벅스 여름철 프로모션·이벤트 잠정 연기

스타벅스코리아(SCK컴퍼니)가 5·18민주화운동 기념일인 18일 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란의 여파로 여름철 프로모션과 마케팅을 잠정 연기한다.
스타벅스코리아는 여름철을 맞아 다음 주부터 진행할 예정이었던 ‘서머 e-프리퀀시’ 이벤트 등 프로모션을 연기한다고 20일 사내 내부망에 공지했다. e-프리퀀시는 스타벅스가 매년 여름과 겨울 두 차례 진행하는 스타벅스를 상징하는 이벤트다. 이벤트 음료를 포함한 제조 음료 일정 횟수 이상을 구매한 고객에게 선착순 한정판 아이템을 제공해주는 프로모션이다.
이달부터 예정됐던 다양한 활동도 일시적으로 중단한다. 22∼24일 서울 송파구 올림픽공원서 열리는 음악 축제 ‘제18회 서울재즈페스티벌’의 스타벅스 부스 역시 운영하지 않기로 했다. 당초 스타벅스는 페스티벌 현장 부스에서 방문객 대상 이벤트와 프로모션을 진행할 예정이었으나, 이번 탱크데이 논란을 의식한 것으로 보인다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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