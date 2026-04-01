계약부터 현장까지 DX 추진… 미래건설 앞당겨

대우건설이 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 앞세워 현장 중심의 기술 적용을 확대하고 있다. 단순한 기술 도입을 넘어 실제 프로젝트에 적용해 성과를 검증하고 이를 현장에 확대 적용하는 실행 전략을 추진하는 것이다.
먼저 사내 협의체로 ‘대우 스마트건설 얼라이언스’를 출범시켜 주택, 건축, 토목, 플랜트 등 다양한 분야에 흩어진 스마트건설 기술을 통합하고 있다. 이 협의체에서는 AI, 건축 정보 모델링(BIM), 탈현장 건설(OSC), 드론, 스마트 안전관리 등 첨단 기술을 건설에 어떻게 도입할지를 다룬다.
건설 계약 리스크를 줄이기 위해 자체 시스템도 개발하고 있다. 대우건설이 자체 개발한 계약문서 분석 시스템인 ‘바로답 AI’는 국내외 프로젝트의 입찰 및 수행 과정에서 방대한 계약 문서를 검토하고 있다. 수행 리스크를 사전에 감지하는 다양한 기술을 탑재해 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 리스크 관리 효율을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 해당 시스템은 모잠비크 액화천연가스(LNG) 프로젝트 등에서 실무 검증을 마쳤다.
이희웅 대우건설 인공지능전환(AX) 데이터팀장은 “과거에는 자료를 찾는 데만 반나절이 걸렸지만 이제는 AI의 도움으로 몇 분 만에 핵심 정보를 확보하고 본질적인 의사결정에 집중할 수 있게 됐다”고 밝혔다.
국내외 현장 간 업무 효율성을 높이기 위해 이메일 초안 작성부터 다국어 번역까지 지원하는 AI 기반 커뮤니케이션 솔루션인 ‘바로레터 AI’도 활용하고 있다. 2024년 4월 도입 이후 매주 1000건 이상 활용해 문서 작성에 투입하던 시간을 획기적으로 단축하고 있다.
대우건설은 올해부터 통합 품질관리 솔루션 ‘Q박스’를 신규 현장에 적극적으로 도입할 계획이다. Q박스는 중복 업무, 잦은 양식 변경, 분산된 데이터 관리 등 현장의 비효율을 개선하는 시스템이다. 6개 현장에 적용한 결과 종전보다 문서 작업시간을 대폭 단축한 것으로 나타났다.
스마트건설 기술은 단지 조경 설계까지 확대해 적용하고 있다. 대표 적용 사례인 ‘의정부 탑석 푸르지오 파크7’에서는 AI가 7개 공원의 주요 콘셉트와 설계 초안을 제시했다. 이를 통해 대우건설은 설계 효율성·창의성·완성도를 높였고 입주민은 생태·보안·안전 등 다양한 요소가 반영된 고품질 조경 공간을 경험할 수 있게 됐다.
건설 현장에서는 사물인터넷(IoT) 기술을 적용한 ‘온도이력 추종 양생시스템기술’을 개발해 콘크리트 품질관리 방식을 개선하고 있다. 구조물 콘크리트에 무선 센서를 설치해 실시간 온도 데이터를 측정하고 냉·난방장치를 자동 제어해 공시체를 구조물과 동일한 온도로 양생하는 기술이다. 콘크리트는 온도, 습도 등에 따라 품질이 달라지는데 해당 기술로 실시간 강도 추정이 가능해져 품질관리가 쉬워졌다.
대우건설은 지난해 11월부터 ‘스마트건설 얼라이언스 제3기 의장사’로서의 역할도 수행하고 있다. 대우건설 관계자는 “지속적인 기술개발과 협력을 통해 스마트건설 생태계를 구축하고 국내외 건설시장에서 선도적인 역할을 수행할 예정”이라고 밝혔다.
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