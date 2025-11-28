매드업 LEVER Xpert, 국제 공인 기관서 AI 기술력 검증 통과

AI 마케팅 컴퍼니 매드업이 자사 디지털 마케팅 AI 에이전트 ’LEVER Xpert’의 핵심 AI 모델과 기술 성능에 대해 국제 공인 인증시험 기관인 한국시험인증원(KOTCA)으로부터 성능 시험 성적서를 획득했다고 밝혔다.
LEVER Xpert는 디지털 마케팅 자동화 및 AI 기술을 활용하는 솔루션으로 매드업은 법적 준수, 지식재산권 보호 활동, 외부 인증, 공동 연구 등 체계적인 기술 신뢰성 확보 활동을 지속해왔다.
시험을 주관한 한국시험인증원(KOTCA)은 국제표준규격(ISO) 및 국제 공인 시험 및 검사를 수행하는 전문 인증기관으로, 글로벌 기준에 부합하는 엄격한 검증 시스템을 갖추고 있다. 소프트웨어 품질 및 안전 분야에 특화된 전문 시험·인증기관으로, 국내외 기준의 신뢰성, 안전성, 보안 요건을 충족하는지 객관적이고 체계적으로 검증한다.
매드업 관계자는 “이러한 공신력을 보유한 한국시험인증원의 AI 기술 시험 평가를 통해 자사 기술이 안정성과 신뢰성을 확보했다”고 말했다.
이번 시험에서 LEVER Xpert는 ▲고성과 광고 소재 예측 AI ▲광고 소재 시각 패턴 분석 AI ▲광고 내 행동 유도 요소 인식 AI 등 3가지의 핵심 AI 모델에 대해 유의미한 성능 지표를 확보했다.
주목할 부분은 ‘고성과 광고 소재 예측 AI’ 기술로, 이 AI 모델은 메타 인스타그램 등 주요 매체의 추천 시스템 에서의 광고 소재 기준을 학습해 특정 콘텐츠가 고성과 소재군으로 분류될 확률을 예측하는 AI 기술이다. 시험 결과 해당 모델의 성능은 정확도(Accuracy) 98% 이상을 기록했으며, 예측 모델의 성능 평가 지표인 AUROC 또한 1에 가까운 0.96 이상을 달성했다.
또 ‘광고 소재 시각패턴 분석 AI’는 광고 레이아웃을 자동 분류하는 성능평가에서 정밀도(Precision) 96%, 재현율(Recall) 97% 이상을 기록했으며, 종합 성능지표인 F1-score는 97% 이상을 달성했다. 아울러 광고 내 버튼 등 중요 요소를 탐지하는 ‘행동 유도(CTA) 요소 인식 AI’ 역시 mAP@50 기준 0.8 이상의 우수한 성적을 거둬 실무 환경에서도 정교하게 행동 유도 요소를 분석할 수 있는 고성능 AI 모델을 확보했음을 입증했다.
이번 한국시험인증원 기술 시험인증을 통해 매드업은 AI 기술 뿐만 아니라 AI 모델의 기반 제품인 레버 엑스퍼트의 실시간 대용량 데이터 처리 능력과 운영자동화 기술 역량, 데이터 보안 안정성 기술도 함께 검증받았다고 전했다. “매드업의 레버 엑스퍼트 데이터 엔진은 초당 200만 행 이상을 처리하는 연산속도를 입증했다”면서 “이는 엑셀의 전체 용량 한계를 단 1초 만에 2배 이상 뛰어넘는 속도로, 수천만 건 내지 수억 건의 초 대용량 데이터도 큰 지연 없이 처리할 수 있음을 증명한 것”이라고 강조했다.
또한 다수의 기업이 함께 이용하는 SaaS 환경에서 발생 할 수 있는 ‘경쟁사로의 정보 유출’ 우려도 차단했다고 밝혔다. 이번 한국시험인증원에서 진행한 레버 엑스퍼트의 ‘조직별 Raw 데이터 완전 격리’ 검증을 통해 시스템 레벨에서 서로 다른 조직의 자산이 완벽히 분리돼 서로 접근할 수 없음을 증명했으며 이를 통해 경쟁 관계에 있는 기업들도 안심하고 사용할 수 있는 엔터프라이즈급 보안 환경을 검증받았다.
매드업 이주민 대표는 “AI 기반 크리에이티브 분석과 안정적인 데이터 엔지니어링, 완성도 높은 광고 자동화 기술은 디지털 마케팅의 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소”라며 “공신력 있는 한국시험인증원(KOTCA) 기술 시험평가를 통과함으로써 AI 기술의 정확성과 광고 자동화 플랫폼 신뢰성을 인정받은 LEVER Xpert는 앞으로도 고객이 더 높은 성과 중심의 의사결정을 내릴 수 있는 환경을 제공하고, 디지털 마케팅의 표준을 제시해 나갈 것”이라고 전했다.
댓글 0