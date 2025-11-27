K-뷰티 글로벌 진출로 한류 확산

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
㈜자연지애가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 뷰티 부문에서 2년 연속으로 천연 성분 화장품 기술과 ESG 경영의 공로를 인정받았다.
2004년 설립된 이 회사는 천연 식물성 원료를 활용한 기능성 화장품을 개발하며 자연주의 K-뷰티 시장을 개척했다. 대표 제품 ‘동백1970 세럼’은 부산산 동백기름을 활용해 지역 농가와 상생을 실천했으며 라오스 현지 법인을 중심으로 중국·태국·베트남 등 6개국에 수출 중이다.
친환경 용기와 무실리콘 처방, 탄소 저감 포장재 등 ‘클린 뷰티’ 철학을 실천하며 글로벌 비건 인증도 준비 중이다. 또한 원료 재배에서 생산, 포장, 유통까지 전 과정의 탄소 배출을 관리하는 ‘제로 임팩트 프로젝트’를 추진하며 ESG 실천 기업으로 도약하고 있다.
최근에는 천연 추출물의 항산화 효능을 극대화한 차세대 ‘바이오퓨전’ 라인 개발로 기술력과 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.
