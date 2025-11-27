K-뷰티 글로벌 진출로 한류 확산

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
뷰티 부문

반명숙 대표
㈜자연지애가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 뷰티 부문에서 2년 연속으로 천연 성분 화장품 기술과 ESG 경영의 공로를 인정받았다.

2004년 설립된 이 회사는 천연 식물성 원료를 활용한 기능성 화장품을 개발하며 자연주의 K-뷰티 시장을 개척했다. 대표 제품 ‘동백1970 세럼’은 부산산 동백기름을 활용해 지역 농가와 상생을 실천했으며 라오스 현지 법인을 중심으로 중국·태국·베트남 등 6개국에 수출 중이다.

친환경 용기와 무실리콘 처방, 탄소 저감 포장재 등 ‘클린 뷰티’ 철학을 실천하며 글로벌 비건 인증도 준비 중이다. 또한 원료 재배에서 생산, 포장, 유통까지 전 과정의 탄소 배출을 관리하는 ‘제로 임팩트 프로젝트’를 추진하며 ESG 실천 기업으로 도약하고 있다.

최근에는 천연 추출물의 항산화 효능을 극대화한 차세대 ‘바이오퓨전’ 라인 개발로 기술력과 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.

최지수 기자 jisoo@donga.com
