반도체-PCB 표면처리 품질경쟁력 강화

하이쎄미코㈜가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 품질혁신 부문을 수상했다. 2020년 설립된 하이쎄미코는 반도체·PCB(인쇄회로기판) 표면처리 장비 전문기업으로 기술력과 경험을 바탕으로 최적화된 장비 솔루션을 제공하며 고객 만족도와 품질 경쟁력을 동시에 높여왔다.
품질혁신 부문
회사는 지그 장치가 필요 없는 PCB 기판 처리장치와 FPCB 수직형 제조 장비를 개발해 생산 효율을 높이고 불량률을 최소화했다. 또한 TGV(유리관통전극) 기술을 적용한 반도체용 도금장비를 국산화하고 관련 장비 3대를 중국에 수출하며 기술 경쟁력을 입증했다.
‘Void Free’ 2단계 공정과 전기장 제어 기술을 통해 균일한 도금 품질을 구현했으며 ISO9001·ISO14001 인증으로 품질과 환경경영 시스템을 강화했다.
하이쎄미코는 청년 인재 양성과 일학습병행제를 통해 기술 전문 인력 육성에도 힘쓰고 있다. 한민석 대표는 “혁신 기술로 반도체 표면처리 장비의 글로벌 표준을 선도하겠다”고 밝혔다.
