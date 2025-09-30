“K-비자 도입땐 韓인재들 美서 자유롭게 활동”

암참 회장, 美비자 세미나서 밝혀
이달 초 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 공장 건설 현장에서 한국인 체포·구금 사태가 발생한 뒤 미국에 한국인 전용 비자를 도입해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 숙련된 한국 인력이 미국 생산시설의 초기 가동과 정착을 지원하고 현지 인력을 교육·훈련하려면 별도 제도가 필요하다는 주장이다.
美국무부 부장관 “대미투자 지원”
주한미국상공회의소(암참)가 29일 서울 여의도에서 연 ‘암참 인사이트: 미국 비자 세미나’에서 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “한국인 전용 비자 같은 새로운 제도가 도입된다면 한국 인재들이 보다 자유롭게 활동할 수 있다”며 이같이 말했다.
이날 발표자로 나선 이민법인 대양의 정만석 미국 변호사는 ‘한국 동반자법’에 포함된 한국인 전용 E-4 전문직 취업비자 신설 필요성을 강조했다. 이 법안은 매년 1만5000개의 비자를 한국 전문 인력에게 배정하는 내용이 골자다.
미국 정부도 이러한 논의에 공감하는 모습을 보였다. 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관은 이날 영상 축사에서 “한국 기업 임직원들이 직접 미국에 와서 현지 인력을 양성할 수 있는 기반이 마련돼야 한국의 대미 투자가 성공할 수 있다는 점을 인식하고 있다”고 말했다.
이민아 기자 omg@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0