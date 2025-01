SPC그룹 허영인 회장, 美트럼프 대통령 취임식 초청… 경제 네트워크 강화

한미동맹친선협회 추천… ‘한국 경제인 간담회’ 만남 인연

트럼프 2기 맞아 투자 지속… 현지공장 추진 등 美사업 활발

8일 SPC그룹에 따르면 허영인 회장은 오는 20일(현지시각) 미국 워싱턴DC에서 열리는 트럼프 대통령 취임식에 참석하고, 한국 경제에 관심이 있는 미국 상‧하원 의원들과 만나 네트워크를 강화할 계획이다.이번 초청은 한‧미 경제 협력 활동을 활발히 펼쳐온 허영인 회장을 ‘한미동맹친선협회’가 추천해 이뤄졌다. 허 회장은 2019년 당시 트럼프 대통령이 방한했을 때 ‘한국 경제인과의 간담회’에서 만난 바 있다.또한 SPC그룹이 운영하는 파리바게뜨는 2005년 미국에 진출해 현재 약 200개의 매장을 운영 중이다. 최근에는 미국 텍사스(Texas)주 벌리슨시(City of Burleson)에 1억 6000만 달러 투자 규모의 현지 제빵공장 건립 계획을 발표했다. 계열사 SPC삼립도 호빵‧크림빵‧약과 등 K-푸드를 미국에 수출하고 있다.SPC그룹은 한미 간의 민간 외교도 수행하고 있다. 지난 2023년 주한미국상공회의소(AMCHAM) 주재로 뉴욕시(City of New York)와 ‘경제적 약자 및 소외계층 지원을 위한 MOU’를 체결했다.