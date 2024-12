지마켓-알리 한 지붕 식구된다… 신세계, 中알리바바와 합작법인 설립키로

지난달 치러진 미국 대선 뒤 한국 정·재계 인사 중 처음으로 20일(현지 시간) 플로리다주 마러라고 리조트에서 도널드 트럼프 미 대통령 당선인을 만난 정용진 신세계그룹 회장(가운데)이 22일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 정 회장은 20일 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와도 만났고, 머스크 측 관계자와 소셜미디어 X 관련 사업 등을 논의한 것으로 알려졌다. 인천=뉴스1

신세계그룹은 알리바바 인터내셔널과 조인트벤처를 설립했다고 26일 밝혔다. 양사의 출자 비율은 5대 5로 동등하며, 신세계는 G마켓을 현물 출자하는 방식으로 참여한다.내년 설립 예정인 합작법인에는 G마켓과 알리익스프레스코리아가 자회사로 편입될 예정이다. G마켓과 알리익스프레스코리아는 현재와 마찬가지로 독립적으로 플랫폼을 운영한다.G마켓은 이번 조인트 벤처를 통해 세 가지 측면에서 이커머스 핵심 경쟁력 기반을 재구축 하게 됐다. 우선 알리바바 인터내셔널의 글로벌 네트워크를 활용하면서 G마켓 60여만 셀러의 글로벌 진출을 위한 교두보가 마련된다는 점이다. 이는 G마켓 셀러의 상품 경쟁력과 동시에 G마켓의 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대된다. 특히 G마켓은 기존 셀러가 알리바바 인터내셔널의 글로벌 플랫폼에 보다 쉽게 입점할 수 있도록 시스템 개선에도 적극 나설 계획이다.알리바바 인터내셔널 역시 ‘대한민국 브랜드’라는 좋은 이미지를 앞세워 국내 강소기업의 글로벌 진출을 통한 새로운 사업 기회 확대에 적극 나선다는 방침이다. 본격적인 상품 운영은 내년 상반기 중이 될 것으로 예상된다.또한 알리바바 인터내셔널이 축적한 IT 기술을 통해 G마켓의 IT 기술도 글로벌 수준으로 향상될 전망이다. 소비자의 쇼핑 경험도 크게 개선되는 것은 물론, 셀러 경쟁력 강화를 위한 다양한 기술 지원도 가능할 것으로 보인다. IT 기술 이외에도 알리바바 인터내셔널이 글로벌 플랫폼을 통해 축적한 다양한 성공 사례 역시 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.이번 조인트 벤처 설립을 계기로 한국 이커머스 시장에 대한 투자가 더욱 확대될 가능성도 있다. 알리바바 그룹은 미국 뉴욕 증권거래소에 상장된 기업으로 이중 알리바바 인터내셔널은 지난 1년간 알리바바에서 가장 빨리 성장한 사업그룹으로 알려졌다.