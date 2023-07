[프리미엄뷰]BESPOKE 그랑데AI 에코버블로 환경친화적 ‘ESG 런드리’ 선도

※ 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 화면으로 실제와 다를 수 있음.※ 에코버블∼에코버블은 섬세한 버블로 미세 플라스틱 배출을 줄이고, 에너지를 절약해주는 세탁 기술임 *에너지 절약 - WF25CB****** 모델, IEC 3kg, 표준 코스, 냉수 동등 조건에서 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 vs 버블 펌프 OFF, 세탁 시간 40분 조건 비교 시험. 시험 결과 : 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 조건이 버블 펌프 OFF, 세탁시간 40분 조건보다 에너지 7% 절감(100Wh vs 108Wh), 세탁 성능 동등 수준 *미세 플라스틱 배출 저감 - WF25CB******모델, 미세 플라스틱 저감 코스와 표준 코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세 플라스틱 발생량 최대 60% 절감(비영리조직인 ‘오션와이즈’ 인증, 25kg/24kg 세탁기 공통) * 자사 실험 결과로 사용환경에 따라 달라질 수 있음 * 에코버블 특허등록번호 제 10-1184457호 ※ 세탁기 소비전력량 ∼ *한국에너지공단 홈페이지 등록 Data 기준. *에너지소비효율 1등급 최저기준: 45.8Wh/kg *25kg 세탁기(WF25CB87****): 33.4Wh/kg *한국에너지공단 규격 인증 시 실측된 에너지 사용량 기준으로 제품 부착된 에너지소비효율등급 라벨 내 사용량과 다를 수 있음. *Wh/kg: 에너지소비효율등급 지표로 kg당 소비전력량 ※ AI 절약모드∼AI 절약모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요. AI 절약 모드는 SmartThings에서만 지원, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있으며, 세부 조건은 삼성닷컴 참고. *세탁기 WF25CB****** 모델 기준, AI 맞춤세탁 코스 40도, KS C IEC60456 시험포 3kg 기준 AI 절약모드 켜짐 유무에 따른 소비 전력량 비교. *건조기 DV20CB******/DV21CB****** 모델 기준, AI 맞춤건조 코스, KS C IEC61121 시험포 3kg, 외기온도 (23±2)℃, 상대습도(55±5)% 기준 AI 절약모드 켜짐 유무에 따른 소비 전력량 비교. 위 두 시험은 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 시험 결과로 소비 전력량 절감률은 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. *AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 ‘월간 목표 사용량 설정’을 ‘최대 절약’ 모드로 선택하면 즉시 가동되며, 누진 단계·직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동 시간과 에너지 절약 수준이 달라질 수 있음. *AI 절약모드 사용 시 물 온도를 낮추고 세제성분이 활성화되는 시간을 줄이며, 세탁시간이 최대 30분 늘어날 수 있음. AI 절약모드 사용 시 히터와 압축기 운전을 제어하는 알고리즘으로 건조시간을 최적화하며, 건조시간이 최대 30분 늘어날 수 있음. ※ 해양 미세 플라스틱 35% 발생 ∼ 출처: IUCN, Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources, 2017, 11p※ 미세 플라스틱 저감 ∼ WF25CB******모델, 미세 플라스틱 저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세 플라스틱 발생량 최대 60% 절감(비영리조직인 ‘오션와이즈’ 시험 결과, 25kg/24kg 세탁기 공통) 자사 실험 결과로 사용환경에 따라 달라질 수 있음. *마모도 개선: WF24CB******모델, 미세 플라스틱 저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 약 2kg 부하 기준, 마모시험포의 세탁 처리 전후의 마모도 비교 시 손상도 개선(자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음) * 미세 플라스틱 저감량: WF25CB******모델, Polyester 후드티 2kg, 미세 플라스틱 저감 코스와 표준 코스 (40도) 비교 시 미세 플라스틱 저감 코스가 표준 코스 대비 미세 플라스틱 발생량 1kg당 0.047g 저감(비영리조직인 오션와이즈 시험 결과, 25kg/24kg 세탁기 공통) 주 4회, 5kg 세탁물 기준 미세 플라스틱 연간 저감량 약 49g(미세 플라스틱 저감량 0.047gx세탁물 5kgx주당 4회x52주) * 신용카드 산정 기준: ISO 7810 ID-1 규격 신용카드 1장 무게 약 5g으로, 49g 환산