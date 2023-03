3년만에 날개펴는 이스타항공…“올해 항공기 10대로 늘리고 국제선 취항”

14일 서울 강서구 코트야드 메리어트 호텔에서 열린 이스타항공 재운항 기념 간담회에서 조중석 이스타항공 대표가 인사말을 하고 있다. 조 대표는 “깨끗하고 투명하게 항공사를 잘 운영해 나가겠다”고 말했다. 이스타항공 제공.

●3년 만의 재운항… B737-8 도입 예정

이스타항공 항공기

●“2024년 흑자 전환 목표… 7호기부터 국제선 취항”

이스타항공이 2019년 국내에선 처음으로 도입한 B737-8 항공기의 모습. 이스타항공 제공.

●“200여 명 추가 채용… IT 집중 투자”

“이스타항공은 국민의 항공사다. 다시 사랑받을 수 있도록 하겠다”조중석 이스타항공 대표는 14일 서울 강서구 코트야드 메리어트 호텔에서 열린 재운항 기념 기자간담회에서 이같이 말했다. 조 대표는 “이스타항공은 신생 항공사가 아니다. 오랜 기간 업계에 종사하던 인력들이 있는 만큼 새롭게 시작하겠다”고 말했다. 운항과 정비 분야에 장기간 근무해온 직원들이 그대로 있는 만큼 안전과 재운항에 문제가 없다는 의미다.이스타항공은 2020년 3월 24일 일본 불매운동과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 등으로 경영난을 겪으면서 운항을 전면 중단했다. 이후 파산 직전까지 몰렸지만 ㈜성정이 새로운 인수자로 등장하면서 기사회생했다. 그러나 재운항을 위해 준비하던 중 창업주인 이상직 전 국회의원과 연관된 각종 논란이 생기면서 재취항은 계속 미뤄졌고, 그 사이 사모펀드 운영사 VIG에 재인수됐다.이스타항공은 지난달 28일 운항을 위해 반드시 필요한 항공운송면허(AOC)를 재취득했다. 이스타항공은 3월 26일 김포~제주 노선을 시작으로 본격적인 재운항에 나설 계획이다. 13일부터 홈페이지를 통해 하계 시즌 김포-제주 노선 항공권 판매를 시작했고 15일 오후 2시부터 편도 총액 9900원 특가 티켓도 내놓을 예정이다.이스타항공은 기재 및 노선, 채용, 안전 투자 등이 담긴 이스타항공의 5개년 사업계획을 제시했다. 이스타항공은 현재 3개의 B737-800 항공기를 보유하고 있는데, 연내 항공기를 10대로 늘릴 계획이다. 도입되는 항공기는 보잉사의 차세대 항공기 B737-8을 낙점했다. 이스타항공은 국내에서 2019년 최초로 B737-8을 도입한 바 있다. 이스타항공 측은 “경영이 안 좋아지면서 B737-8을 반납했지만, 연료 효율성이 기존보다 15% 이상 좋고 운항 및 정비에 대한 노하우도 있어 운영 효율성을 높일 것으로 기대된다”고 밝혔다. 조 대표는 “VIG가 이스타항공을 인수하는 과정에서 기재 도입 업무는 선제적으로 추진해 왔다”며 “운영자금이 투입되고 AOC 발급 이후 리스사들도 적극적으로 협상에 임하고 있는 상황”이라며 기재 확보에 대한 자신감을 나타냈다.이스타항공은 운항 초기에는 김포와 지방발 제주 노선에 집중하고 7호기 도입 이후 국제선 취항을 본격화할 계획이다. 항공기가 6대로 늘어날 때까지는 김포-제주 노선과 지방 공항(청주 등)발 제주 노선에 집중할 계획이다. 제주행 항공권 가격이 상승하는 추세에서, 이스타항공의 기재 투입으로 공급석이 늘어나면 운임 하락 등의 효과가 있을 것으로 기대된다.7호기가 도입될 것으로 예상되는 올해 하반기(7~12월)에는 김포~타이베이(송산) 노선을 시작으로 국제선 취항이 이뤄질 예정이다. 이후 기재 도입 상황과 시장 추이를 살펴 인천~나리타, 오사카, 후쿠오카 등 일본 노선과 베트남, 동남아 등의 노선을 검토할 계획이다.이스타항공은 VIG로 인수되면서 재무구조가 크게 개선됐다. 인수 이후 1100억 원을 운영자금으로 확보하면서 자본잠식에서 벗어났다. 이스타항공은 안전과 통제 시설 구축, 훈련장비 강화, 예비 엔진 및 부품 확보 등에 200억 원을 투자할 계획이다. 조 대표는 “VIG로 인수되면서 가시적으로 재무구조가 개선되며 항공시장의 회복 탄력성에 적극적으로 대응할 수 있는 성장 잠재력을 확보했다”며 “올해 말 10대 기재를 확보 해 1460억 원의 매출 달성하고 2024년 흑자전환을 시작으로 5년 후인 2027년에는 20대 이상의 기재와 매출 8000억 원 달성을 목표로 하겠다”고 말했다.이날 조 대표는 IT 분야에 집중 투자하겠다고 밝혔다. AI 및 IT 솔루션을 기반으로 한 플랫폼 회사로 거듭나겠다는 의미다. 단순히 항공권을 많이 파는 것이 아니라, IT와 AI 기반 솔루션 및 플랫폼을 통해 여행과 모빌리티, 구독 서비스 등 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있게 한다는 것이다. 조 대표는 “IT를 잘하는 IT 플랫폼 회사로 거듭나기 위해서, 투자를 늘려가겠다”고 말했다.이스타항공은 이런 경영계획에 맞춰 올해만 200여 명의 추가 채용을 할 계획이다. 이스타항공은 회생절차를 밟는 과정에서 500여 명의 직원을 정리해고한 바 있다. 이스타항공은 이들의 채용을 먼저 고려하되, 기존 인력으로 해결되지 않는 분야에서는 신규 채용을 진행할 예정이다.조 대표는 이상직 전 창업주의 채용 비리 의혹 등 이스타항공에 얽혀 있는 각종 논란에 대해서도 의견을 밝혔다. 조 대표는 “창업주와 연관된 채용 비리는 아직 재판 중이긴 하지만, 결과에 따라서 단호하게 대응하겠다”며 “채용 과정도 투명성을 확보하도록 절차를 개선했다고, 외부에서 감사도 받으면서 경영을 해나갈 것”이라고 말했다.항공업계에서는 이스타항공이 이미지 개선을 위해 사명을 바꿀 것이란 관측도 나왔지만, 이스타항공은 일단 기존 이름을 유지하기로 했다. 조 대표는 “이스타항공은 현재 공급자가 주도하는 국내선 시장에 총 운임 9900원짜리 항공권부터 판매를 시작한다”며 “투명하고 깨끗하게 운영을 하고, 각종 우려를 불식시킬 수 있도록 준비하고 노력하고 있다. 직원들도 다시는 회사가 어려워져서는 안 된다는 간절함이 있다. 최선을 다하겠다”고 말했다.변종국 기자 bjk@donga.com