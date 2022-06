현대백화점그룹 계열 정보기술(IT) 기업인 현대IT&E가 클라우드 관리 전문 업체 ‘메가존클라우드’와 ‘클라우드 기반 사업 협력 체계 구축을 위한 업무 협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.현대IT&E는 이번 제휴를 시작으로 본격적으로 클라우드 관리 서비스 제공에 나선다는 구상이다. 협약에 따라 양사는 △클라우드 관리 서비스 △라이브 스트리밍 솔루션 △무인매장 AI 시스템 등 IT 사업 모델 개발과 △클라우드 운영 인력 양성 등에 대해 긴밀한 협력관계를 구축하기로 했다.또 양사는 현대IT&E가 자체 개발하고 있는 ‘라이브 스트리밍 솔루션’과 더현대서울의 무인매장 ‘언커먼스토어’의 AI 시스템을 사업 모델로 개발하고, 향후 사업 운영에 있어서도 협력해 나간다는 계획이다.김성일 현대IT&E 대표는 “국내 클라우드 서비스 시장은 연평균 16~18%씩 성장하고 있을 정도로 IT 사업 중 성장성이 높다”며 “국내 백화점업계 최초의 무인매장 시스템 개발 등 자체 IT 솔루션 개발 노하우를 적극 활용해 클라우드 관리 서비스 사업은 물론, 다양한 IT 관련 신사업을 추진해 나갈 것”이라고 말했다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com