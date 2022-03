고려사이버대 경찰학과 황성현 교수 ‘한국범죄학’ 출간

고려사이버대 경찰학과 황성현 교수가 최근 ‘한국범죄학(동국대학교출판부 펴냄)’을 발간했다.





‘한국범죄학’은 그간 국내에 소개된 범죄학이 대부분 미국 범죄학 이론을 차용하고 있는 실정을 개선하고자 황 교수를 비롯한 국내 범죄학과 경찰학 전공자들이 뜻을 모아 집필한 교재로, 국내 범죄 현상에 초점을 맞춰 한국 범죄의 문화적 특수성과 사회상을 반영했다.





책은 크게 두 파트로 나뉜다. 전반부는 고전주의 범죄학, 실증주의 범죄학, 생물학적 범죄학, 심리학적 범죄학, 사회학적 범죄이론, 발달이론 등 200여 년간 개발된 범죄학 이론을 소개하며 국내외 경험적 연구결과를 분석한다.





후반부는 국내 범죄 유형별로 범죄의 원인과 실태, 특징, 그리고 대책을 다룬다. 살인과 강도, 성범죄와 같은 ‘대인폭력범죄’를 비롯해 방화, 사기, 절도 등의 ‘재산범죄’, ‘기업범죄’, ‘사이버범죄’ 등 항목별로 분류했다. 특히 도표와 사진, 그림 등 시각적 자료를 적절히 사용해 독자의 이해를 도왔다.





대표 저자인 황 교수는 저자 서문에서 “현재 한국 범죄학은 미국 범죄학의 영향으로 경험주의적 연구방법이 주류를 이루고 있으며, 아쉽게도 아직까지 미국의 범죄학 이론을 한국적 상황에서 경험적으로 검증하는 수준에 머물고 있다”며 “이를 안타깝게 생각하던 저자들이 한국적 맥락과 실정에 맞는 범죄학 교재의 필요성에 모두 동의하고 집필 작업을 시작했다”고 집필 동기를 밝혔다.





황 교수는 미국 플로리다 대학교에서 범죄학 박사 학위를 취득하고 동 대학 범죄학·법학연구센터(Center for Studies in Criminology and Law)에서 박사후 연구원(Post-Doc.)으로 활동했다. 이후 2002년 고려사이버대에 부임해 범죄학, 범죄심리학, 범죄유형론, 청소년범죄론, 범죄예방, 피해자학 등을 강의하고 있다.





한편, 고려사이버대 경찰학과는 이론 및 실무 위주의 경찰행정 교육 과정뿐만 아니라 과학기술이 접목된 ‘스마트경찰’ 교육 과정을 통해 정보화 사회에 필요한 경찰행정 전문인을 양성한다. 특히 2022년 새롭게 개정되는 경찰채용 필기시험(공채 및 특채)에 맞춰 학과 커리큘럼을 새롭게 재편했을 뿐만 아니라 재직 경찰의 자치경찰제도에 맞춘 재교육을 시행 중이다.





