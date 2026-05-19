서울광장 뮤지컬-한강 오페라… 서울 곳곳이 ‘열린 공연장’

퇴근길이나 나들이 명소서도 관람
박물관-미술관 등 8곳선 문화공연
내달 ‘서울시향 강변음악회’ 열려
5월부터 서울의 광장과 거리, 공원과 한강, 박물관·미술관이 시민을 위한 열린 공연장으로 변신한다. 서울시는 야외활동이 많아지는 계절을 맞아 서울 전역에서 다양한 야외공연 프로그램을 본격 운영한다고 밝혔다.
올해 서울시 야외공연은 △서울광장에서 만나는 상설공연 △생활권 곳곳으로 찾아가는 거리공연 △박물관·미술관 등 문화시설 연계 공연 △광화문광장·한강 일대에서 펼쳐지는 대형 야외공연 △서울숲·노들섬 등 나들이 명소에서 이어지는 기획공연까지 폭넓게 마련된다.
서울시는 시민들이 퇴근길·산책길, 나들이 장소에서 자연스럽게 공연을 만날 수 있도록 도시 곳곳의 공간과 주요 행사를 유기적으로 연계해 ‘서울 전역이 공연장이 되는’ 야외공연 문화를 확산해 나갈 계획이다.
서울광장부터 생활권 곳곳까지… 일상 속 자연스럽게 만나는 야외공연
서울광장에서는 서울의 대표 야외 상설공연인 ‘문화가 흐르는 서울광장’이 지난 6일부터 본격 운영된다. 매주 수요일 도심 한가운데서 다양한 장르의 공연을 만나볼 수 있다.
문화가 흐르는 서울광장은 2015년부터 시작된 시민 향유형 문화사업으로 지난해까지 총 441회 공연을 선보였다.
올해에는 12월까지 약 8개월간 공연을 이어간다. 개막 공연에는 오직목소리(아카펠라그룹), 신예영, 로이킴이 출연했으며 이후 클래식·마술·뮤지컬 등 매월 테마에 맞춘 다채로운 장르의 공연이 무대에 오른다. 공연 일정 등 자세한 정보는 누리집에서 확인할 수 있다.
서울 거리공연 ‘구석구석라이브’도 연말까지 서울 주요 광장·공원·생활권 거점 등 50여 곳에서 약 2000회의 거리공연을 이어간다. 시민들은 별도의 예약 없이 일상 속 짧은 시간에도 가까운 곳에서 공연을 즐길 수 있다. 공연 장소와 일정은 누리집에서 확인할 수 있다.
박물관-미술관도 공연장으로… 문화시설에서 즐기는 색다른 공연 무대
박물관과 미술관 등 서울의 주요 문화시설도 공연장으로 변신한다. 서울시는 문화시설을 찾은 시민들이 전시 관람과 더불어 특별한 공연·체험을 즐길 수 있는 ‘문화로 야금야금’을 올해에도 추진한다.
문화로 야금야금은 서울역사박물관, 서울공예박물관, 한성백제박물관, 서울시립미술관, 서울도서관, 남산골 한옥마을, 운현궁, 세종·충무공이야기 등 총 8개 시립 문화시설이 참여해 매주 금요일 오후 9시까지 야간 개방하고 특별 프로그램을 운영하는 사업이다.
특히 매월 첫 번째 금요일에는 시설별 특성에 맞게 클래식·퓨전국악·가족극 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐질 예정이다.
시는 앞으로도 문화시설이 단순 관람 공간을 넘어 시민이 머물고 쉬며 예술을 경험하는 복합문화공간으로 자리 잡을 수 있게 다양한 공연 프로그램을 연계할 예정이다.
광화문-한강에서 만나는 고품격 야외공연… 오페라-클래식도 열린 무대로
5월 말부터는 광화문과 한강 일대에서 대형 야외공연이 이어진다. 세종문화회관은 22일부터 23일까지 광화문광장과 한강 일대에서 시민 누구나 즐길 수 있는 무료 야외 오페라 공연을 선보인다.
광화문광장에서는 야외 오페라 갈라 콘서트 ‘광화문에서 만나는 아리아’가 열려 오페라 명곡을 해설과 함께 쉽고 친근하게 감상할 수 있다.
여의도 한강 물빛무대에서는 야외 오페라 ‘라 트라비아타’가 펼쳐진다. 한강의 개방감과 오페라의 아름다움이 어우러지는 무대로 시민들에게 도심 속 특별한 문화 경험을 선사할 예정이다.
6월에는 서울시립교향악단의 대표 야외 클래식 공연인 ‘창립 65주년 기념 한국경제인협회와 함께하는 2026 서울시향 강변음악회’가 열린다. 6월 13일 오후 7시30분 여의도한강공원 물빛무대 앞 광장에서 개최되며 김선욱의 지휘로 피아니스트 선우예권과 바이올리니스트 김서현이 협연자로 나선다. 클래식 명곡과 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이가 어우러져 시민들에게 특별한 추억을 선사한다. 9월에는 서울어린이대공원 능동 숲속의 무대에서 ‘2026 서울시향 파크 콘서트’를 개최해 색다른 경험과 일상 속 힐링을 선사할 예정이다.
서울스테이지-노들노을스테이지, 서울숲-노들섬에서 피크닉과 함께 즐기는 공연
봄나들이 명소에서도 공연이 이어진다. 서울문화재단의 도심 속 음악 공연 ‘서울스테이지’는 지난 1일을 시작으로 5월 한 달간 매주 목요일 오후 2시와 4시 서울숲에서 진행된다.
노들섬에서는 지난 6일부터 9일까지 ‘노들노을스테이지’가 열려 탁 트인 야외 공간에서 시민들이 인디밴드 공연 등을 즐겼다.
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