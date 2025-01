로제 ‘아파트’, 2주연속 빌보드 ‘핫100’ 5위…글로벌차트 11주 1위

‘글로벌 200’ 라로이·비버 ‘스테이’와 타이 기록

ⓒ뉴시스

13일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 예고 기사에 따르면, 로제가 지난해 10월18일 공개한 ‘아파트’가 18일자 ‘핫 100’에서 5위를 차지했다.지난 주와 같은 순위다. 이 순위는 ‘핫100’ K팝 여성 가수 최고 순위다. K팝 여성 가수가 ‘핫100’ 톱5에 들어온 건 로제가 처음이다.‘아파트’는 아울러 이 차트에 총 12주 연속 진입했다.로제·마스 ‘아파트’는 이와 함께 이번 주 빌보드 글로벌 차트 정상도 지켰다. ‘빌보드 글로벌 200’과 ‘글로벌 200(Excl. US)’에서 모두 1위를 차지했고, 두 차트에서 총 11주간 정상에 올랐다.특히 ‘빌보드 글로벌 200’ 1위 성적은 호주 래퍼 더 키드 라로이와 캐나다 팝스타 저스틴 비버의 ‘스테이(Stay)’(2021년 11주 1위)와 타이 기록이다.미국 팝스타 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’(2020년 12월부터 19주), 영국 팝스타 해리 스타일스의 ‘애즈 잇 워즈(As It Was)’(2022년 15주), 미국 팝스타 마일리 사이러스의 ‘플라워스(Flowers)’(2023년 13주)에 이어 차트에서 4번째로 장기간 1위를 집권했다.마스는 이와 함께 빌보드 ‘핫100’에서 미국 팝스타 레이디 가가와 듀엣곡 발라드 ‘다이 위드 어 스마일(Die with a Smile)’로 지난 주에 이어 1위를 지켰다. 이에 따라 마스는 2주 연속 톱5에 듀엣곡 두 곡을 올리는 기염을 토했다.[서울=뉴시스]