‘장 담그기 문화’ 인류무형유산 등재…韓 유산 23개로 늘어

유네스코 “공동체 평화와 소속감 조성, 문화다양성 증진에 기여”

유네스코 인류무형유산에 등재된 ‘한국의 장 담그기 문화’, 사진은 한국의 장인 된장, 고추장, 간장. 국가유산청 제공.

국가유산청은 3일 오후(현지시간) 파라과이 아순시온에서 열린 제19차 유네스코 무형유산 보호협약 정부간위원회가 ‘한국의 장 담그기 문화’(Knowledge, beliefs and practices related to jang-making in the Republic of Korea)를 유네스코 인류무형유산 대표목록(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)에 등재하기로 결정했다며 이같이 밝혔다.‘장 담그기’는 콩을 사용해 만든 식품인 장(醬) 그 자체의 효능을 넘어, 재료를 직접 준비해서 장을 만들고 발효시키는 전반적인 과정을 포괄하는 개념이다. 국가유산청은 지난 2018년 12월 27일 ‘장(醬) 담그기’를 국가무형유산으로 지정한 바 있다.지난 2019년 문화재위원회 세계유산분과는 심의를 거쳐 ‘장 담그기 문화’를 유네스코 인류무형유산 등재신청대상에 선정했다. 2022년에는 등재신청서 및 관련 자료를 유네스코에 제출했다. 유네스코는 심사를 거쳐 지난달 5일 ‘등재 권고’ 판정을 내렸다.평가기구는 등재 신청된 유산을 평가해 그 결과를 △등재(Inscribe) △정보보완(등재 보류, refer) △등재 불가(not to inscribe)로 구분해 무형유산보호 정부간위원회에 권고한다. 이런 권고 내용은 유네스코 무형유산보호 정부간위원회의 검토를 통해 최종 등재 결정에 반영된다.장 담그기 문화가 등재되면서 우리의 유네스코 인류무형유산은 23개가 됐다.(서울=뉴스1)