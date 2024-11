투바투, 오늘 새로운 章 연다…美 ‘빌보드 200’ 톱5 6연속 진입 도전

미니 7집 ‘별의 장: 생추어리’ 발매

‘별의 장: 생추어리’는 투모로우바이투게더가 ‘꿈의 장’과 ‘혼돈의 장’, ‘이름의 장’에 이어 선보이는 새로운 시리즈 ‘별의 장’을 여는 앨범이다.특히 사랑의 다양한 감정을 얘기한다. 상대에 대한 애정과 그 사람으로 인해 확장된 시야를 특기한다.앨범 전체 트랙은 수미상관을 이루며 서사를 완성한다. 만남의 순간(‘헤븐(Heaven)’)부터 함께하는 미래에 대한 기대(‘오버 더 문(Over The Moon)’), 깊어지는 사랑(‘데인저(Danger)’), 소중한 것을 지키고자 하는 의지(‘레지스트(Resist)’(Not Gonna Run Away)‘), 우리만의 애정 표현(’포티 원 윙크스(Forty One Winks)‘), 내 세상의 전부인 너에 대한 마음(’하이어 댄 헤븐(Higher Than Heaven)‘)으로 이야기를 펼쳐낸다.또한 멤버 전원이 신곡 작업에 참여했다. 연준과 태현, 수빈이 ’헤븐‘ 작사에 힘을 보탰다. ’데인저‘의 노랫말은 연준, 태현, 범규의 공으로 완성됐다. ’레지스트‘의 가사 작업에는 범규, 수빈, 태현, 휴닝카이가 에너지를 쏟았다. 태현은 ’하이어 댄 헤븐‘ 노랫말을 지었다.투모로우바이투게더가 이번 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘ 톱5에 연속으로 여섯 번째 진입할 지 관심이다.한편 투모로우바이투게더는 지난 1일부터 전날까지 연 세 번째 월드 투어 ‘액트 : 프로미스’ 앙코르 콘서트를 통해 약 3만 3000 관객과 호흡했다. 투모로우바이투게더는 이번 앙코르 포함 세 번째 월드 투어로 총 17개 도시에서 31회의 공연했다. 오는 30일과 12월1일 교세라 돔 오사카에서 일본 앙코르 콘서트를 열고 월드투어의 피날레를 장식한다.[서울=뉴시스]