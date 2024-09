7년 만에 돌아온 린킨 파크, ‘2024 롤드컵’ 주제가 부른다

롤드컵 주제가 ‘헤비 이스 더 크라운’ 공개

25일 자정 뮤직비디오·음원 공개

라이엇 게임즈는 2024 롤드컵 주제가로 린킨 파크의 ‘헤비 이스 더 크라운(Heavy Is The Crown)’을 선정했다고 23일 밝혔다.린킨 파크는 1996년 결성한 이후 미국을 비롯한 여러 해외 차트에서 기록적인 성과를 낸 유명 록 밴드다. ‘넘브(Numb)’, ‘인 디 엔드(In the End)’, ‘페인트(Faint)’ 등으로 총 1억장 이상을 판매한 바 있고 그래미상도 두 번이나 수상했다.25일 자정(한국 시간) 유튜브를 통해 ‘헤비 이스 더 크라운’ 뮤직비디오를 시청할 수 있으며 모든 스트리밍 사이트를 통해 음원을 들을 수 있다.린킨 파크의 마이크 시노다는 “이번 주제곡을 전 세계 ‘리그 오브 레전드’ 커뮤니티에 선사하기 위해 라이엇과 협업하는 경험은 놀라웠다. 린킨 파크의 새로운 시대를 확실하게 대표할 만하며 린킨 파크 특유의 사운드에 새로운 활력을 더한 노래”라며 “어서 플레이어와 팬이 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.마리아 이건 라이엇 게임즈 글로벌 음악 총괄은 “월드 챔피언십 주제곡은 ‘리그 오브 레전드’ 플레이어들이 매년 가장 기대하는 음악 경험이며 전 세계 음악계의 선망을 받는 전통으로 자리 잡았다”며 “린킨 파크가 새로운 장을 여는 가운데 2024 월드 챔피언십 주제곡에 협업할 수 있어서 영광이다. ‘헤비 이스 더 크라운’ 가사는 올해 월드 챔피언십의 서사를 완벽하게 담아낸다”고 전했다.[서울=뉴시스]