RM 솔로 2집 수록곡 포스터 공개… ‘성난사람들’ 이성진이 뮤비 연출

방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 솔로 2집 앨범 발매를 앞두고 7일 소셜미디어에 신곡 ‘Come back to me’의 포스터(사진)를 공개했다. ‘Come back to me’는 24일 발매 예정인 솔로 2집 ‘Right Place, Wrong Person’의 수록곡이다.넷플릭스 드라마 ‘성난 사람들’의 이성진 감독이 ‘Come back to me’ 뮤직비디오의 연출, 제작, 극본을 맡아 눈길을 끈다. 영화 ‘헤어질 결심’, ‘암살’에 참여한 류성희 미술감독과 영화 ‘1987’, ‘만추’의 김우형 촬영감독도 참여했다. 배우 김민하가 뮤직비디오에 출연해 RM과 호흡을 맞췄다.곡 작업에는 밴드 혁오의 오혁이 프로듀싱을 맡았고, 대만의 5인조 밴드 선셋롤러코스터의 멤버 궈궈가 기타, 베이스 세션으로 참여했다. 10일 오후 1시 ‘Come back to me’가 선공개되는 데 이어 24일 총 11곡이 수록된 2집이 발표된다.김민 기자 kimmin@donga.com