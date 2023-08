이찬혁 비디오 ‘우산’, 美 타임스퀘어 전광판 등장…현지 언론 극찬

듀오 ‘악뮤(AKMU)’ 이찬혁의 프로젝트 그룹 ‘이찬혁비디오’가 내놓은 ‘우산’이 해외에서 화제다.최근 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에는 연예 매체 OK! 매거진에서 선정한 ‘2023 K팝 신 잊을 수 없는 컴백’(2023: A Year of Unforgettable Comeback Performances in K-pop So Far) 앨범들이 소개됐으며, 이찬혁비디오의 ‘우산’이 해당 영상에 등장했다.이찬혁비디오의 프로젝트 앨범인 ‘우산’은 발매 전후로 화제를 모았다. 총 12개의 리메이크 트랙이라는 파격적인 구성부터 코미디언, 모델, 국가대표 쇼트트랙 선수, 배우, 가수 등 다양한 분야의 아티스트가 가창자로 참여했다. 이찬혁의 독보적인 프로듀싱은 ‘이찬혁표 장르’를 각인시키며 위로의 메시지를 전하기도 했다.국내에서 사랑받은 이찬혁표 감성은 해외에서도 통했다. ‘우산’은 미국 3대 힙합 매거진 더 소스(The Source)를 비롯해 OK! 매거진, 최근에는 미국 IT 전문 매체 매셔블(Mashable), 미국 연예 전문 매체 레이다(RADAR)에 이름을 올리며 각종 외신에서도 호평을 이어가는 중이다.매셔블은 미국 빌보드 ‘핫 100’에서 1위를 차지할 다음 앨범 중 하나이자 2023년 하이라이트 앨범으로 ‘우산’을 꼽으며 “이 앨범은 다채로운 아티스트들이 부른 노래로 채워져 있어 단순한 앨범이 아닌 예술 작품처럼 만들어졌다”며 “‘우산’은 의심할 여지없이 빌보드 ‘핫 100’에 들 수 있는 훌륭한 후보”라고 극찬했다.K팝을 잘 다루지 않던 레이다도 “이찬혁은 작사 실력과 감성적인 노래로 항상 인정 받아왔다”고 치켜세웠다. 이어 “이찬혁은 ‘우산’을 통해 14명의 스타들과 작업하며 프로듀싱 재능을 증명했고 그의 예술성은 더 많은 솔로 프로젝트를 기대하게 만든다”고 2023년 가장 트렌디한 K팝 중 하나로 ‘우산’을 선정했다. ‘우산’은 각종 온라인 음원사이트에서 만나볼 수 있다.[서울=뉴시스]