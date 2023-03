국내 유일의 안광학 전시회인 대구 국제안경전(DIOPS 2023)이 4월 5일부터 7일까지 대구 북구 엑스코 동관 5-6홀에서 개최된다.올해로 21회째를 맞이한 DIOPS 2023은 ‘DIOPS, The New Wave of K-eyewear’라는 슬로건 하에 전시장 5홀은 대한민국의 안경 트렌드를 대표하는 하우스 브랜드 중심의 브랜드관으로, 6홀은 OEM/ODM, 렌즈, 콘택트렌즈, 액세서리, 융복합 아이템의 테크놀로지관으로 구성된다.트렌드관, 대구북구우수기업관, 아이엔샵&아이웨어코리아 홍보관, 첨단장비센터 홍보관, 온라인 수출플랫폼 홍보관, 스마트글래스 특별관, 인터내셔널브랜드관(EFIS) 등 7개관에서 행사가 개최된다.글로벌안광학컨퍼런스, 채용박람회, 온라인 수출상담회, 액셀러레이팅 및 데모데이, 무료검안 이벤트, 네트워킹 파티 등 다양한 부대행사도 개최된다.