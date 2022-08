블랙핑크, 컴백 동시 美 MTV VMAs 올해의 그룹 후보

블랙핑크/YG엔터테인먼트 제공

걸그룹 블랙핑크가 컴백과 동시에 ‘2022 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(MTV VMAs) ‘올해의 그룹’ 후보에 오르며 세계적 기대감을 엿보게 했다.‘2022 MTV VMAs’ 측은 20일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 올해 수상 후보 명단을 추가 발표했다. 이 발표서 블랙핑크는 ‘올해의 그룹’(Group of the Year) 부문에 새롭게 노미네이트됐다.1개의 선공개곡 ‘핑크 베놈’(Pink Venom) 음원과 뮤직비디오를 발표한 지 하루 만의 일이다. 정규 2집 발매일(9월16일)까지 한달 가까이 남은데다 앨범 타이틀곡 제목조차 아직 알려지지 않은 점을 떠올리면 이례적이다.블랙핑크의 대중적 인기와 음악적 역량에 대한 높은 평가를 알 수 있다. 실제 블랙핑크는 ‘핑크 베놈’으로 주류 팝시장인 미국과 영국을 포함해 총 70개국 아이튠즈서 1위를 차지하며 돌풍을 예고했다.뮤직비디오 역시 폭발적인 인기를 끌고 있다. 유튜브 프리미어 동시 접속자 수 약 250만 명을 기록한 ‘핑크 베놈’ 뮤직비디오는 공개된지 25시간 만인 현재 9000만 뷰에 육박했다.이러한 조회수 증가 추이라면 블랙핑크는 자신들이 세운 K팝 걸그룹 뮤직비디오 1억뷰 최단 기록(‘How You Like That’ 32시간)을 깰 가능성이 커 주목되는 상황이다.그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈와 더불어 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 MTV VMAs 무대에 초청된 K팝 여성 아티스트는 블랙핑크가 처음이다.MTV VMAs에 출연한 걸그룹 전체를 놓고봐도 TLC, 스파이스걸스, 피프스 하모니에 이은 네 번째. 1987년부터 시작된 MTV VMAs의 역사를 고려하면 이들의 막강한 글로벌 영향력과 존재감이 더욱 빛난다.블랙핑크는 오는 28일(현지시간) 미국 뉴저지주 푸르덴셜센터에서 진행되는 이 시상식서 스페셜 무대를 꾸미는 만큼 화려한 스포트라이트를 받을 전망이다. 블랙핑크는 ‘올해의 그룹’ 후보 외에도 ‘베스트 메타버스 퍼포먼스’ 부문(블랙핑크), ‘베스트 K팝’(LALISA) 부문에 이름을 올렸다.(서울=뉴스1)