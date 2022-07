유럽 최대 규모의 아웃렛을 운영하는 맥아더글렌 디자이너 아웃렛이 올해 추석을 맞이하여 한국인 고객을 대상으로 ‘풍성한 가을(Wonders of Autumn)’ 프로모션을 진행한다.풍성한 가을 프로모션은 추석 연휴를 맞아 빈 판도로프 아웃렛, 밀라노 세라발레 아웃렛 등 이탈리아, 오스트리아, 네덜란드 등 총 5개국에 위치한 8개 아웃렛에 방문하는 여행객에게 특별 할인 혜택을 선사하는 행사이며, 8월 15일부터 10월 14일까지 진행된다.맥아더글렌 한국어 사이트에서 ‘풍성한 가을 웰컴 팩(Wonders of Autumn Welcome Pack)’을 내려 받은 후, 아웃렛 센터 인포메이션 데스크에 제시하면 추가 10% 할인이 적용되는 VIP 패션 패스포트 카드가 제공된다.맥아더글렌 디자이너 아웃렛은 전 세계 10개국 26개 아웃렛 센터를 운영하는 그룹이며, 세계 유명 디자이너 브랜드를 연중 30∼70% 할인된 가격으로 만날 수 있다.박서연 기자 sy0091@donga.com