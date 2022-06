“필리핀 여행체험 떠나볼까”…‘더현대 서울’서 팝업 이벤트 개최

필리핀 관광부는 14일부터 20일까지 서울 여의도에 위치한 ‘더현대 서울’에서 필리핀 여행을 테마로 한 팝업 이벤트 ‘It’s More Fun With You in the Philippines‘를 개최한다.더현대 서울 지하1층 이벤트 플라자에서 열리는 팝업 이벤트 행사장에서는 버추얼존, 사진전시회, 포토존, 액티 비티존을 마련해 다채로운 필리핀을 보여줄 예정이다. 이날 오전 오프닝 기념식에는 마리아 테레사 디존 데 베가 주한 필리핀 대사, 마리아 아포 필리핀 관광부 한국지사장, 알렉스 마카투노 한-아세안센터 문화관광 총괄, 더현대 서울 김창섭 전무, 하나투어 송미선 대표, 모두투어 유인태 대표 등이 참석했다.팝업 이벤트는 대표 여행지인 마닐라, 세부, 팔라완, 보홀, 클라크, 보라카이를 비롯하여 시아르가오, 코르디예르 지역과 같이 아직까지 알려지지 않은 숨겨진 보물 같은 여행지들의 영상과 이미지를 선보이는 프로그램들로 구성되어 있다.해양생물의 보고인 필리핀 바닷속에서 만나볼 수 있는 고래상어 및 물고기들을 입체적으로 체험해볼 수 있는 ’버추얼 존‘, 총 7641개의 섬의 영감 가득한 비주얼로 가득한 ’사진전시회 존‘, 실제로 현지에 있는 것처럼 사진을 찍어볼 수 있는 ’포토존‘, 그리고 필리핀을 비롯한 휴양지 테마의 다채로운 상품이 판매되고 고객이 흥미로운 게임과 이벤트에 직접 참여해 볼 수 있는 ’액티비티 존‘이 마련되어 있다.특히 팝업 이벤트 기간 동안 세부퍼시픽, 필리핀항공, 진에어, 대한항공 등이 공동으로 협찬한 총 13장의 필리핀 왕복 항공권이 방문객 대상으로 추첨을 통해 제공될 예정이다. 당첨자는 행사 종료 후 필리핀 관광부 인스타그램을 통해 공지된다.이와 함께 현장 이벤트에 참여하는 고객들에게는 필리핀 관광부에서 제공하는 다양한 선물이 제공된다. 또한 필리핀 관광부의 온라인 및 소셜 미디어 채널을 통한 이벤트 참여 시에도 다양한 경품이 제공될 예정이다.이번 행사의 타이틀인 ’It‘s More Fun With You in the Philippines (필리핀에서 당신과 함께하면 더욱 즐겁다)’는 필리핀 관광부의 글로벌 캠페인이다. 이 캠페인을 통해 필리핀 관광 진흥위원회(TPB)와 함께 코로나 이후 뉴노멀 시대에 최적화된 전세계 글로벌 여행객들 대상으로 다양한 지역별 테마 콘텐츠를 선보이고 있다. 현재 우리나라에서는 대한항공, 세부퍼시픽, 아시아나항공, 에어서울, 제주항공, 진에어, 필리핀항공, 플라이강원(양양-클라크) 등의 주요 항공사가 마닐라, 세부, 클라크, 보홀, 보라카이 등으로의 직항편을 운항하고 있다.필리핀 관광부 마리아 아포 한국 지사장은 “일주일간 열리는 더 현대 서울과 함께하는 필리핀 테마의 팝업 이벤트를 통해 소비자들에게 코로나 이후 달라진 안전하면서도 즐거움이 가득한 필리핀의 매력적인 비경과 액티비티를 체험할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.전승훈 기자 raphy@donga.com