그룹 ‘블랙핑크’가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 한 번 기록을 달성했다.17일 YG엔터테인먼트는 “블랙핑크의 정규 1집 타이틀곡 ‘러브식 걸‘(Lovesick Girls)’이 이날 스포티파이에서 스트리밍 3억회를 돌파했다”고 밝혔다.‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(5억), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’(5억), ‘뚜두뚜두’(4억), ‘아이스크림(Ice Cream)’(3억), ‘마지막처럼’(3억), ‘붐바야’ (3억), 제니 솔로곡 ‘솔로(SOLO)’(3억), 리사 솔로곡 ‘머니(MONEY)’에 이은 블랙핑크 통산 9번째 3억 스트리밍 곡이다.블랙핑크의 공식 스포티파이 계정 팔로워 수는 2758만명을 기록, 세계적인 인기를 증명하고 있다.유튜브 채널 구독자 수 또한 7140만 명을 넘어섰다. 이는 전 세계 아티스트 가운데 1위다.[서울=뉴시스]