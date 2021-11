BTS, LA 횡단보도서 깜짝 공연 “믿을 수 없는 깜짝 콘서트”

사진=트위터 영상 캡처



그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 로스앤젤레스(LA)의 한 횡단보도에서 예고 없이 깜짝 공연을 펼쳤다.미국 CBS 방송 인기 토크쇼 ‘더 레이트 쇼 위드 제임스 코든’(이하 제임스 코든 쇼)에 따르면 방탄소년단은 23일(현지시간) LA 중심가 횡단보도에 갑자기 등장했다.이날 방탄소년단은 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’ 통산 10주 1위를 차지한 히트곡 ‘버터(Butter)’ 와 지난해 큰 인기를 얻었던 ‘다이너마이트(Dynamite)’ 공연 등을 선보였다. SNS에는 “BTS가 바로 앞에서 길거리 공연을 했다”는 등의 목격담이 퍼졌다.이번 깜짝 공연은 제임스 코든 쇼 출연을 앞두고 촬영한 것으로 보인다. 제임스 코든 쇼는 공식 트위터 계정을 통해 “BTS가 오늘밤 쇼에 앞서 믿을 수 없는 ‘횡단보도 콘서트(Crosswalk Concert)’를 열었다. 곧 방송될 것”이라고 예고했다.이에 대해 미국 연예매체 TMZ는 “플래시몹 스타일의 화려한 BTS 공연이 사람들의 발걸음과 차를 멈추게 했다”고 전했다.한편, 방탄소년단은 미국 동부 시간으로 24일 0시 37분(한국시간 24일 낮 2시 37분)부터 1시간 동안 방영되는 ‘제임스 코든 쇼’에 출연할 예정이다. 방탄소년단은 진행자 제임스 코든과의 인터뷰를 비롯해 ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’ 퍼포먼스를 펼칠 예정이다. 방탄소년단은 지난해 11월 23일과 24일에도 ‘제임스 코든 쇼’에 출연한 바 있다.또 방탄소년단은 ‘제임스 코든 쇼’ 출연에 이어 오는 27~28일, 12월 1~2일 LA 소파이 스타디움에서 콘서트 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA)’를 통해 약 2년 만에 팬들과 대면 콘서트를 열 예정이다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com