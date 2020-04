평택 와인바서 이틀새 13명 무더기 확진

광주에서는 자가 격리 대상자가 격리지를 무단이탈했다가 적발됐다. 최근 해외에서 입국한 뒤 자가 격리 중이던 C 씨는 지인을 만나기 위해 택시와 KTX를 이용해 상경한 것으로 알려졌다. 보건당국은 자가 격리자 모니터링 과정에서 이 같은 상황을 파악하고 C 씨를 자택으로 이송했다. 광주시는 감염병예방법 위반 혐의로 C 씨를 경찰에 수사의뢰했다.김하경 whatsup@donga.com / 철원=이인모 / 광주=이형주 기자