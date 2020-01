NCT DREAM, 日 첫 EP로 오리콘 위클리 차트 1위

SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 오리콘 위클리 앨범 차트 1위에 올랐다.NCT DREAM은 지난 22일 발표한 일본 첫 미니앨범 ‘더 드림’(THE DREAM)으로 발매 당일 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 오른 데 이어, 위클리 앨범 차트에서도 1위를 차지했다. 한국 남자 아티스트가 일본 정식 데뷔 전에 오리콘 위클리 앨범 차트 1위에 오른 것은 NCT DREAM이 처음이다.이에 오리콘은 28일 오전 공식 홈페이지를 통해 “한국 보이 그룹 NCT DREAM이 일본 공연 기념 미니앨범 ‘THE DREAM’으로 오리콘 위클리 앨범 차트에서 첫 1위를 차지했다”고 전했다.또한 NCT DREAM은 지난 26일 일본 도쿄국제포럼 A홀, 27일 도쿄 NHK홀에서 ‘엔시티 드림 투어 “더 드림 쇼” – 인 재팬’(NCT DREAM TOUR “THE DREAM SHOW” – in JAPAN)을 개최했으며, 이번 공연은 NCT DREAM의 일본 첫 단독 콘서트 투어의 시작을 알리는 공연인 만큼 전석 매진을 기록해 현지의 높은 관심을 확인시켜줬다.이번 공연에서 NCT DREAM은 파워풀한 퍼포먼스가 돋보이는 ‘고’(GO), ‘위 고 업’(We Go Up), ‘붐’(BOOM), ‘스트롱거’(STRONGER), ‘119’, 청량하고 에너제틱한 매력의 ‘츄잉 검’(Chewing Gum), ‘마지막 첫사랑’, ‘위 영’(We Young), ‘트리거 더 피버’(Trigger The Fever), 달콤한 감성의 ‘너와 나’, ‘사랑한단 뜻이야’ 등 다채로운 매력을 만끽할 수 있는 총 23곡의 무대를 선사해 열띤 호응을 이끌어냈다.한편 NCT DREAM은 오는 2월 2~3일 일본 고베국제회관 국제홀에서 일본 투어 ‘엔시티 드림 투어 “더 드림 쇼” – 인 재팬’을 개최하고 그 열기를 이어간다.(서울=뉴스1)