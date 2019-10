KBL은 남자프로농구 발전을 위한 팬들의 의견 수렴 및 소통을 위해 2019~2020 시즌 1차 ‘VOICE FOR KBL’을 진행한다.이번 ‘VOICE FOR KBL’은 14일부터 27일까지 2주 동안 KBL 홈페이지를 통해 팬들의 의견을 수렴한다. 건실한 의견을 개진한 팬들을 별도로 초청해 좌담회를 진행한다.1차 ‘VOICE FOR KBL’에서는 이달 5일 개막한 ‘2019~2020 현대모비스 프로농구’ 경기운영, 홍보, 마케팅 등에 대한 의견 수렴과 새로 변경된 외국선수 제도 등에 대한 팬들의 생각을 들어볼 계획이다.최용석 기자 gtyong@donga.com