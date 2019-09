[Tech&]리얼 8K TV의 기준은? 화질선명도 50%이상 필수

최근 국내외 TV 업체들이 8K TV 제품들을 잇달아 출시하면서 프리미엄 고객들의 8K TV에 대한 관심이 높아지고 있다.



8K TV는 픽셀(화소)이 가로 7680개, 세로 4320개로 약 3300만 개 화소가 화질선명도(CM·Contrast Modulation) 50% 이상의 요건에 모두 부합하는 초고해상도 TV다. 여기서 화소란 디스플레이를 구성하는 최소 단위를 말한다.



올해 글로벌 TV 시장에서 판매되는 대부분의 4K TV(가로 3840개, 세로 2160개)와 비교하면 전체 화소 수가 4배 많아 초대형 TV 등에서도 선명한 화질을 즐길 수 있다.





8K TV는 3300만 개 이상 화소 수는 물론이고 화질선명도 50% 이상이라는 조건을 충족시켜야 한다. 화질선명도가 50% 미만인 경우 화소 수가 8K에 해당하더라도 해상도는 8K보다 낮아진다.‘국제디스플레이계측위원회(ICDM·International Committee for Display Metrology)’의 표준규격(디스플레이표준평가법·IDMS·Information Display Measurements Standard)에 따르면, 해상도는 화소 수와 구별되어야 하고, 화소 수(Addressability)와 화질선명도 요건을 모두 만족시켜야 한다.ICDM은 2012년부터 모든 디스플레이에 대한 해상도 측정법으로 화질 선명도를 활용하고 있다. 또 해상도를 판단하는 측정 기준으로 화질선명도 값을 정의하고, 화질선명도 50% 이상을 해상도 충족조건으로 명시해, 화질선명도가 50% 미만이면 해상도는 화소 수보다 낮다고 규정했다.해상도(Resolution)는 사람의 눈으로 어느 정도 뚜렷하게 구분(resolve)할 수 있는지를 나타내는 것을 말한다. 물리적인 화소 수가 아니라 시청자 관점에서 이를 실제로 구분할 수 있을 만큼 선명한가를 규정한 소비자 중심적 지표다.ICDM은 1962년 설립된 디스플레이 업계 최고 전문기구인 SID(Society for Information Display) 산하 위원회로, 디스플레이 관련 성능 측정 및 방법 등에 대한 기준을 제공하고 있다. 8K 올레드 TV와 8K LCD TV를 모두 출시한 LG전자를 비롯해 8K LCD TV를 출시한 삼성전자, 샤프 등 지금까지 8K TV를 출시한 주요 TV 업체 등이 ICDM의 회원사로 참여하고 있다.국제표준기구인 ISO(International Organization for Standardization)도 ICDM의 해상도 측정 방법과 동일하게 화질선명도를 명시하고 있다. 국가기술표준원(한국) 등 전 세계 주요 국가의 표준기관에서도 화질선명도를 해상도 기준으로 적용하고 있다.최근 미국소비자기술협회(CTA·Consumer Technology Association)가 발표한 ‘8K UHD 디스플레이’ 로고 프로그램에 따르면, 8K 해상도 기준을 ICDM의 해상도 표준규격인 화질선명도 기준 50% 이상이라고 명시했다.