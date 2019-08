부산 모텔서 장기 투숙한 30대 男 숨진 채 발견

사진=게티이미지







C 씨는 경찰에 "A 씨가 2개월 전인 지난 6월부터 장기 투숙했고 혼자 생활하면서 매일 술을 마셨다"고 진술했다고 알려졌다. 경찰이 모텔 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 결과 A 씨는 지난 3일 오후 7시께 객실로 들어간 이후 밖으로 나오지 않은 것으로 조사됐다.

부산의 한 모텔에서 장기 투숙하던 30대 남성이 숨진 채 발견됐다.13일 경찰에 따르면, 전날 오후 6시 45분쯤 부산 부산진구의 한 모텔 객실에서 A 씨(39)가 숨진 것을 옆방 투숙자 B 씨(76)와 모텔 주인 C 씨가 발견해 112에 신고했다. A 씨 시신은 침대 위에 부패한 상태로 있었다.B 씨는 며칠 동안 A 씨의 모습이 보이지 않자 모텔 주인인 C 씨에게 이 사실을 알렸다.B 씨와 C 씨는 함께 A 씨가 머물던 객실 출입문을 열고 들어갔고, 그곳에서 숨져 있는 A 씨를 발견했다.검안의는 시신에 특별한 외상이 없으나 부패 정도가 심해 정확한 사인을 밝히기 어렵다는 소견을 밝혔다.경찰은 A 씨의 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하는 한편, 유가족과 신고자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com