호르무즈 봉쇄에 보험업계 ‘비상’…익스포저 1.7조원 육박

중동 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄된 가운데 국내 보험사들의 해상보험금 위험 노출액(익스포저)이 1조7000억 원 수준인 것으로 파악됐다. 보험료율도 10배 이상으로 오르면서 금융당국이 보험업권 리스크 관리에 나섰다.
15일 국회 정무위원회 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 이번 전쟁 관련 국내 보험사의 해상보험 보유 규모는 1조6863억 원(9일 기준)으로 집계됐다. 보험사 10곳과 재보험사 2곳의 선박보험(선박 피해 보상)·적하보험(화물 피해 보상) 등을 합한 규모다. 재보험사 적하보험 물량 일부가 집계에 포함되지 않아 실제 리스크 노출 규모는 이보다 더 클 것이란 분석도 나온다.
통상 해상 사고는 손실 규모가 크기 때문에 보험사 여러 곳이 공동으로 보험을 인수한 뒤 재보험으로 위험을 분산한다. 대상별로는 선박보험이 9796억 원, 적하보험이 7067억 원이었다. 삼성화재가 선박보험 2950억 원과 적하보험 1322억 원 등 4272억 원을 부담하고 있다. KB손해보험 3328억 원(선박 324억 원·적하 3004억 원), 현대해상 2843억 원(선박 2428억 원·적하 415억 원) 등이 뒤를 이었다.
전쟁보험 약관에 따라 보험료율도 크게 오르고 있다. 선박보험의 보험료울은 원래는 0.25% 수준인데 전쟁 이후 1~3%까지 오른 것으로 전해졌다. 전쟁 특약의 경우 전쟁이 발생하면 보험사나 재보험사가 일정 유예 기간이 지난 이후 기존 계약을 종료한 뒤 전쟁 위험을 반영한 보험료율로 재계약을 체결하는 구조다. 통상 보험료 인상 관련 안내서를 발송하고 일주일 뒤 보험료가 오르는 것으로 알려졌다. 이에 따라 보험료율 인상 부담은 시차를 두고 선주와 화주에게 전가된다.
금융당국은 보험업권의 해상보험 가입 내역, 보험료 인상 수준, 보험금 지급 실태를 파악하고 있다. 보험사들이 대규모 보험금을 지급하면서 부담이 커질 경우 자금 흐름을 원활하게 만들어주기 위해 회계상 규제를 한시적으로 풀어주는 방안도 검토하고 있다.
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