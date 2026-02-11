대구한의대, 제10대 총장 변창훈 박사 취임

대구한의대학교가 제10대 총장 취임식을 열고 향후 4년간 대학 운영을 이끌 새출발을 공식화했다.
대구한의대학교는 경산캠퍼스 기린체육관에서 변창훈 총장 취임식을 개최했다고 11일 밝혔다. 행사에는 교내외 인사와 대학 구성원 등 500여 명이 참석해 네 번째 연임에 성공한 변 총장의 취임을 축하했다.
변 총장은 제7·8·9대 총장에 이어 다시 대학 수장을 맡게 됐다. 임기는 2025년 12월 23일부터 2029년 12월 22일까지 4년이다. 대학 측은 이번 4 연임이 지난 10여년간 추진해 온 혁신 정책과 성과에 대한 내부 구성원의 신뢰를 재확인한 결과라고 설명했다.
이날 취임식에는 기우항 학교법인 제한학원 이사장, 변정환 명예총장, 조재구 대구 남구청장, 양오봉 한국대학교육협의회 회장, 노찬용 한국대학법인협의회 회장, 정기환 대구경북지방중소벤처기업청장, 이기정 한양대학교 총장, 이재수 대구한의대학교 총동창회 회장 등 주요 인사가 참석했다. 행사는 대학 홍보영상 상영, 총장 약력 소개, 임명장 수여, 교기 인계, 취임사, 축하 영상 및 축전 소개순으로 진행됐다.
변 총장은 취임사에서 “4 연임이라는 말 앞에서 감사보다 책임의 무게를 더 크게 느낀다”며 “대구한의대학교를 ‘지키는 대학’이 아닌 ‘앞서가는 대학’으로 이끌겠다”고 밝혔다. 이어 “지역 K-MEDI 기업의 세계 진출과 글로벌 인재의 지역 정착이 선순환을 이루는 구조를 완성해 글로컬대학30의 실질적 성과를 창출하겠다”고 강조했다.
변 총장은 재임 동안 지역혁신 중심대학 지원체계(RISE), 대학혁신지원 사업, LINC 3.0, PRIME, CORE, CK-1 등 주요 국책사업을 잇달아 유치했다. 대학에 따르면 누적 사업 규모는 2500억 원을 넘어섰다.
이 같은 성과는 지난해 교육부 대형 국책사업인 ‘글로컬대학30’ 선정으로 이어졌다. 대구한의대학교는 ‘K-MEDI 실크로드’ 비전을 내세워 전국 대학과의 경쟁을 거쳐 최종 선정됐으며, 국고 및 지자체 재원을 포함해 총 4456억 원 규모의 프로젝트를 추진 중이다. 대학은 이를 통해 지역과 세계를 연결하는 새로운 대학 모델을 구축하겠다는 계획이다.
아울러 국가서비스 대상 6회 연속 수상, 중소기업 기술혁신대전 산학협력 부문 대통령 표창 2회 수상 등 각종 대외 성과를 통해 교육 혁신과 산학협력 역량을 입증해 왔다고 대학 측은 밝혔다.
대구한의대학교는 앞으로 글로컬대학30과 RISE 사업을 연계해 교육·연구·산학협력·취업이 유기적으로 연결되는 ‘지역 기반 글로벌 대학’ 모델을 본격 구축해 나간다는 방침이다.