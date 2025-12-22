[부고]윤형로 전 원주의료기기테크노밸리 원장 부인상 外

◇강태은 씨 별세·윤형로 전 원주의료기기테크노밸리 원장(전 연세대 교수) 부인상·윤지연 욱진 씨 모친상·기성훈 머니투데이 차장 장모상·권은주 씨 시모상=22일 서울성모병원, 발인 24일 오전 8시 40분 02-2258-5940
◇김경순 씨 별세·권오훈 해외건설협회 실장 오주 은평감리교회 부속실장 모친상·박남규 호서대 교수 장모상·장지현 골프존 프로 시모상=22일 서울 신촌세브란스병원, 발인 24일 오전 6시 40분 02-2227-7500
◇김준태 전 부산청과 대표이사 별세·영일 신라대 교수(전 신라대 부총장) 영대 부산대 의대 교수 부친상·이승희 김지영 씨 시부상=20일 부산 남천성당, 발인 23일 오전 10시 반 051-623-4528
◇윤재웅 씨 별세·이정자 씨 남편상·유선 하이온누리약국 대표약사 신호 씨 유숙 개포PSA 부원장 부친상·신중호 아이에스큐 대표이사(중앙대 행정대학원 객원교수) 김종석 채널에이 부국장(전 동아일보 스포츠부장) 장인상=21일 삼성서울병원, 발인 24일 오전 6시 02-3410-3151
◇하관식 전 인천대 예체능대 학장 별세·장윤희 씨 남편상·유정 영국 요크대 경영학과 교수 유나 이알엠코리아 수석컨설턴트 부친상=21일 서울 신촌세브란스병원, 발인 24일 오전 6시 02-2227-7500
