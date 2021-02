젊고 환해진 피부, 비결은 비타민 C 케어 솔루션

동안 피부 회복하는 고농축 비타민 C 앰플의 힘

예민한 피부에도 안심, 고농축 비타민 C 케어

조금만 피곤해도 안색이 나빠지면서 주변 사람들로부터 ‘무슨 걱정이 있느냐’는 말을 들을 정도라면, 피부 컨디션을 빠르게 회복시켜줄 스킨케어 조력자가 필요한 때다.늘어나는 잡티와 칙칙하고 어두운 피부 톤은 노안을 만든다. 어릴 적 밝은 피부 톤을 갖고 있던 여성이 나이가 들면서 어둡고 칙칙하게 피부 톤이 변하는 경우도 종종 볼 수 있다. 또한 여성 10명 중 7명 정도가 후천적으로 변색된 피부를 갖고 있다는 조사 결과도 있다.나이가 들수록 피부 톤이 어둡게 보이는 원인 중 하나는 피부 속 멜라닌 세포 때문이다. 멜라닌 세포의 활성이 너무 높으면 세포가 멜라닌 색소를 더 많이 형성하게 되고, 이를 각질 세포에 주입하게 된다. 이 과정에서 멜라닌 색소가 산화하면서 색소 침착이나 피부 변색이 일어난다. 또 다른 이유는 모공에 있다. 피부 노화로 인해 모공 수가 늘어나고 크기가 점점 커지기 때문이다. 도화지에 검은 점을 잔뜩 찍은 다음 멀리서 보면 도화지가 전체적으로 어두운 색으로 보이는 것과 같은 이치다.밝게 빛나는 건강한 피부를 오랫동안 유지하기 위해서는 피부 속 멜라닌 색소 생성 억제와 탈색, 모공 관리 등 어느 것 하나 소홀해서는 안 된다. 잡티나 칙칙한 피부 톤 개선을 위해 가장 많이 사용하는 건 비타민 C 제품이다. 비타민 C는 멜라닌 색소의 탈색을 도와 기미와 잡티를 개선하고 여드름 흉터로 인한 색소 침착 개선, 모공 감소에도 도움을 준다. 타고난 피부색을 바꿀 수는 없지만, 후천적으로 변색된 피부는 비타민 케어를 통해 어느 정도 회복이 가능하다.잡티 없이 맑게 빛나는 광채 피부를 꿈꾸는 여성들을 위해 미즈온이 지난 10여 년간의 연구를 바탕으로 피부 변색을 효과적으로 개선해줄 특별한 리얼 비타민 C 케어 솔루션을 제안한다.‘미즈온 리얼 비타민 C 앰플’은 세계적인 비타민 생산업체인 영국 DSM사의 순도 높은 비타민 C를 피부 흡수 최적 비율인 19%로 함유한 제품이다. 앰플의 효과를 떨어뜨리는 정제수를 단 한 방울도 넣지 않고, 오직 보습 성분으로만 채운 것이 특징.옥수수를 발효시켜 추출한 자연 유래 보습 성분이 피부 속 깊은 곳까지 촉촉하게 가꿔준다. 앰플 특유의 끈적하고 답답한 느낌을 최소화해 잔여감 없이 깔끔하게 흡수되므로 요즘처럼 마스크 사용이 잦은 시기에 사용하기 안성맞춤이다.‘미즈온 리얼 비타민 C 앰플’ 사용자를 대상으로 모공 3D 시험을 실시한 결과, 2주 만에 모공 부피가 51%, 모공 수가 33%, 피부 표면의 멜라닌 색소가 7.83% 감소했으며 피부 톤이 평균 0.95% 개선됐다고 한다. 기미 및 색소 침착 완화와 다크서클, 멜라닌 지수 감소 효과도 자체 임상시험을 통해 검증받았다. 특히 모공 크기가 감소하고 피부 결이 쫀쫀하고 밝아졌다는 사용 후기가 화제를 모으면서 ‘효과 입증 가성비템’으로 입소문이 났다. ‘미즈온 리얼 비타민 C 앰플’은 전 세계 51개국에서 판매 중이다.피부가 예민한 경우 고농축 순수 비타민 C를 바르면 따가움이나 작열감 등으로 피부가 오히려 자극을 받지 않을까 걱정하는 여성들이 있다. ‘미즈온 리얼 비타민 C 앰플’은 저자극 피부과 테스트를 통과해 예민한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.다만 고농도 비타민 C를 처음 사용하는 경우 피부 상태에 따라 약간의 따가움이나 온열감을 느낄 수 있다. 이럴 때는 평소 사용하는 크림에 리얼 비타민 C 앰플을 1∼2방울 떨어뜨린 후 섞어 바르는 방법을 추천하다. ‘미즈온 리얼 비타민 C 앰플’은 아침과 저녁 모두 사용 가능하다. 세안 후 기초 케어 첫 단계에서 사용하는 것이 좋은데, 순수 비타민 C가 피부에 더 효과적으로 흡수될 수 있기 때문이다.집에 머무르는 시간이 늘어나면서 홈 에스테틱이 자연스럽게 트렌드로 떠올랐다. 피부 탄력이 떨어지고 어두운 피부 톤, 기미와 잡티가 고민이라면 ‘미즈온 리얼 비타민 C 앰플’로 간편하게 빛나는 피부로 가꿔보자.강현숙 기자 life77@donga.com 정재연