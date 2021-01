[문화]임옥상 작가 '나는 나무다'展

1950년 충남 부여에서 태어났다. 서울대 미대 회화과 및 동대학원, 프랑스 앙굴렘 미술학교를 졸업했다. 광주교대, 전주대 미술학과 교수, 민족미술협의회 대표를 지냈다. 임옥상 미술연구소를 만들었다.



‘아프리카 현대사’, In the spirit of Resistance(NY), ‘바람 일다’, 'The wind rises(LA)', '흙 Heurk(Hongkong)' 등 개인전과, '제3그룹전','현실과 발언 동인'과 광주/베니스 비엔날레, 시드니 트리엔날레 등 그룹전에 참가했다.



저서로는 '옥상,을 보다', '가을 이야기', '2000 벽 없는 미술관', '누가 아름다운 세상을 꿈꾸지 않으랴' 등이 있다.