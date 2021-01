글로벌 기업 이끌 차세대 리더 맞춤형 교육

Global MIM, CEMS 협정 학교서 한 학기 이수

Global MBA, 글로벌 인재 양성 과정

글로벌 인재 위한 맞춤형 교육환경

고려대 경영전문대학원(원장 배종석)은 다양한 욕구를 충족시켜줄 주야간 6개 MBA 프로그램을 운영하고 있다.주간 MBA로는 세계 명문 비즈니스스쿨 연합인 CEMS의 국내 유일 정회원으로서 운영하는 Global MIM(Global Master in International Management)과 고려대 학위를 기본으로 해외 유수 대학의 학위 취득이나 교환학생 과정의 Global MBA 그리고 중국 푸단대, 싱가포르국립대와 공동 운영하는 복수 학위 과정 S³ Asia MBA가 있다. 야간 MBA는 국내 최초 직장인 대상의 Korea MBA, 고급관리자 대상으로서 세계적 경제지인 파이낸셜타임스 선정 9년 연속 국내 1위, 세계 19위에 오른 Executive MBA, 그리고 금융 분야에 특화된 Finance MBA 과정이 있다.고려대 경영전문대학원은 2021학년도 후기 Global MIM, Global MBA 과정 신입생을 모집한다. 올해 Global MIM은 2회, Global MBA는 3회 입시를 진행한다.Global MIM과 Global MBA 과정 공동 1차 온라인 원서 접수는 18일부터 2월 5일 오후 5시까지 진행한다. 우편 접수는 2월 5일 오후 5시까지 도착해야 한다. 서류 전형 합격자는 2월 12일 오후 3시 홈페이지에서 발표할 예정이다. 합격자 면접은 20일에 진행된다. 최종 합격자 발표는 3월 5일 오후 3시 홈페이지에서 이뤄진다.역시 Global MIM, Global MBA 공동으로 모집하는 2차 일정과 Global MBA만 진행하는 3차 모집 일정은 표에서 확인할 수 있다. 자세한 입시 지원 및 과정에 대해 경영전문대학원 행정실로 문의할 수 있다.2015년 고려대 경영전문대학원은 세계 33개국에서 한 학교씩 선발된 최고 경영대로 결성된 CEMS 글로벌 얼라이언스(Global Alliance in Management Education·1988년 결성) 정회원 자격을 획득했다. CEMS 가입과 동시에 국제경영학 석사 과정을 도입해 주간 MBA 1년 과정인 Global MIM을 운영하고 있다.Global MIM 등록을 위해서는 일정 수준 이상의 경영 및 경제 관련 분야 학사과정 수업을 이수해야 한다. 또 TOEFL iBT 100점 이상 또는 영어권 대학 학사학위 취득 같은 영어 구사능력을 보유해야 한다. 직장 경력은 2년 미만이어야 한다.Global MIM은 기존 이론 중심에서 실무 융합형 교육으로 확대했다. 학생들에게 높은 수준의 경영 수업은 물론 CEMS 협정 학교 간의 문화적 교류를 쌓을 수 있는 기회를 제공한다. 학생들은 고려대에서 첫 학기를 이수한 후 CEMS 33개 협정 학교 중 한 곳에서 마지막 학기를 이수해야 한다.1년 과정을 성공적으로 이수할 경우 Global MIM 학위와 CEMS MIM 증명서를 동시에 취득할 수 있다. CEMS MIM 과정은 파이낸셜타임스 발표 ‘2020 Master in Management’ 랭킹 세계 13위에 올랐다. 세계 최고 수준의 MIM 프로그램이다.CEMS 회원 학교는 산학협력 관계를 맺은 70여 개 기업의 글로벌 인턴십 프로그램을 제공한다. 학생들은 8주 동안 해외 인턴십을 의무적으로 이수해야 한다. 학생들은 글로벌 기업을 방문해 강연을 듣고 실무 특성화 수업을 통해 다양한 실무 지식을 습득할 수 있다. 수업에서 배운 지식을 비즈니스 현장에 적용하는 기회도 얻을 수 있다.CEMS 클럽 서울(Club Seoul)이라는 학생회 조직을 통해 학생들끼리의 자치 및 소통, 협력을 강화하고 있다. 고려대 CEMS 학생회인 클럽 서울은 다양한 국적의 학생들과 네트워킹을 쌓으며 미래의 시너지 효과를 차차 쌓아나갈 수 있도록 했다. 클럽 서울은 국내 문화체험 행사를 주최하고 전 세계 CEMS 협정 학교 학생회와 교류를 통해 고려대 경영전문대학원은 물론 CEMS의 명성을 더욱 높이는 데 기여하고 있다.글로벌 경영 흐름에 발맞춰 기업을 이끌 수 있는 차세대 리더를 육성하는 Global MBA는 주간 1년 과정의 집중 프로그램이다. 세부 트랙의 교육과정을 이수하면 고려대 MBA 학위를 취득하고 동시에 해외 경영대학 학위도 추가로 받을 수 있다. 전 세계 인재들과 함께 공부할 수 있는 Global MBA는 100% 영어 강의로 진행된다.고려대 Global MBA는 KUBS(고려대 경영전문대학원) Global MBA, 교환학생(Student Exchange), 복수학위(Dual Degree) 등 3개 트랙으로 운영한다.1년 과정인 KUBS Global MBA 트랙은 단일 학위 취득 과정으로 6개 모듈에서 총 45학점을 이수하면 MBA 학위를 얻어 바로 현업에 복귀할 수 있는 장점이 있다. 교환학생 트랙에 등록한 학생은 1년 동안 KUBS Global MBA 과정을 수료한 뒤 추가로 한 학기 동안 전 세계 100여 개 교환 협정 대학 가운데 한 곳에서 교환학생 프로그램을 이수할 수 있다.2년 과정의 복수 학위 트랙에 등록한 학생은 첫 1년은 KUBS Global MBA 과정을 수료한 다음 추가로 1년 동안 프랑스 파리 ESCP 유럽 경영대학원(ESCP 유럽) 또는 독일 유러피안 비즈니스스쿨(European Business School·EBS 경영대학)에서 필수과목 등을 이수하게 된다. 2년간 모든 과정을 수료한 학생은 KUBS Global MBA 학위와 함께 ESCP 유럽의 MIM이나 EBS 경영대학의 Master Science in Management(MS) 학위 중 하나를 받을 수 있다. 지난해 파이낸셜타임스 세계 경영대학원 랭킹에서 ESCP 유럽의 MIM 과정은 세계 6위에 올랐다. EBS 경영대학 MS 과정은 2016년 파이낸셜타임스 랭킹에서 세계 12위를 기록했다.고려대 경영전문대학원은 학생들이 글로벌 기업 경쟁의 현장에서 웅비의 꿈을 펼치는 데 최대한 도움이 되도록 세계 일류 수준의 교육환경과 각종 편의를 제공한다.교육 공간은 학생 및 교수진이 배우고 가르치는 데 집중할 수 있도록 힘썼다. 웅장하면서도 세련된 LG-POSCO경영관, 현대적인 디자인과 첨단 친환경 공법으로 지은 현대자동차경영관이 그렇다. Global MIM과 Global MBA의 과정은 학생들이 학업에 몰두할 수 있도록 전용 강의실을 제공한다. 각 주임교수와 전임 프로그램 매니저가 학생들과 소통하며 최상의 교육 서비스를 펼친다.